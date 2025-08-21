El Obispo de Avellaneda-Lanús, en Argentina, Mons. Marcelo Margni, condenó los incidentes de violencia ocurridos durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, jugado el miércoles en Avellaneda.

Los incidentes comenzaron al inicio del segundo tiempo, cuando hinchas de Universidad de Chile arrojaron trozos de mampostería, escobas y partes de sanitarios, además de otros objetos que provocaron heridos, incluido el estallido de una bomba de estruendo.

Los disturbios obligaron a suspender el partido y derivaron en golpizas, numerosos heridos —algunos de gravedad— y cerca de 90 detenidos. Entre las víctimas había simpatizantes ensangrentados, despojados de su ropa e incluso una persona que saltó al vacío.

Ante lo sucedido, el Obispo de Avellaneda-Lanús, Mons. Marcelo Margni, se pronunció en nombre de la Iglesia para manifestar “nuestro dolor y repudio frente a los hechos de violencia sucedidos anoche en nuestra querida ciudad”.

“Avellaneda se distingue como una ciudad del fútbol, donde familias, niños, jóvenes y adultos celebramos con alegría la pertenencia a nuestros equipos y la sana competencia deportiva. Por eso, lo acontecido nos entristece y nos avergüenza”, expresó.

“Como Iglesia alzamos la voz contra toda forma de violencia y ofrecemos nuestra colaboración en todo lo que sea necesario para construir una sociedad más justa y pacífica”, añadió.

Por eso, “nos duele que tantas familias e hinchas hayan tenido que sufrir estas situaciones sin merecerlo”, dijo el obispo, destacando que “la gran mayoría de quienes disfrutan del deporte no son violentos”.

En ese sentido, recordó las palabras del Papa Francisco : “El fútbol puede y debe ser una escuela para la construcción de una cultura del encuentro, que permita la paz y la armonía entre las personas”.

“Nos unimos en la oración por la recuperación de los heridos y por todos los afectados en este triste acontecimiento. Pedimos al Señor que nos ayude a superar las distintas violencias que hieren nuestra convivencia, para que el deporte vuelva a ser una verdadera fiesta de unidad y esperanza”, concluyó el prelado.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) emitió un comunicado condenando enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio.

“La Conmebol se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria”, se lee en el comunicado.

“En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes”, aclara.

También se pronunció a través de X el presidente de Chile, Gabriel Boric“Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables”.

“Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, precisó.

En las últimas horas, Boric indicó que “dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente” el Ministro del Interior Álvaro Elizalde viajará a Buenos Aires para, junto con el

Embajador, “acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos”.

“La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia”, aseguró.