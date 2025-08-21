El Obispado de Río Gallegos, en la provincia argentina de Santa Cruz, emitió este jueves un comunicado oficial para referirse a la reciente candidatura del sacerdote Juan Carlos Molina como diputado nacional.

Molina, de 58 años, encabeza la lista de unidad del peronismo en la provincia de Santa Cruz, en el bloque denominado Fuerza Santacruceña, para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

El comunicado del obispo, Mons. Ignacio Medina, aclara a la feligresía que “la candidatura a diputado nacional del Pbro. Juan Carlos Molina responde exclusivamente a una decisión personal”.

“Dicha postulación en ningún caso expresa la voluntad, ni el parecer de la Iglesia diocesana de Río Gallegos”, añade.

Por lo tanto, expresa, “ninguna de las manifestaciones que se viertan en campaña o durante su posible mandato, deben ser entendidas como expresión de la voluntad de esta Diócesis”.

El mencionado sacerdote, concluye el texto, “no ejercerá el ministerio presbiteral de manera pública o privada, durante el período de campaña y/o futuro ejercicio del mandato legislativo”, en correspondencia con lo establecido en el Código de Derecho Canónico (CIC).

Las más leídas 1 2 3 4 5

El canon 285 del CIC expresa: “Les está prohibido a los clérigos aceptar aquellos cargos públicos, que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil”.

“Sin licencia de su Ordinario, no han de aceptar la administración de bienes pertenecientes a laicos u oficios seculares que lleven consigo la obligación de rendir cuentas”, añade el canon.

Al tratarse de una licencia y no de una dispensa, el P. Molina podrá retomar el ejercicio del sacerdocio una vez finalizadas sus obligaciones en la función pública.