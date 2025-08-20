El Obispo de Winona-Rochester (Minnesota, Estados Unidos), Mons. Robert Barron, fundador del ministerio católico Word on Fire, alertó sobre la proliferación de videos falsos creados con inteligencia artificial (IA) que circulan en redes sociales suplantando su identidad.

“La presencia en internet de estos videos generados por inteligencia artificial que aparentan ser míos, pero que no lo son, se está volviendo cada vez más difícil”, denunció el prelado en un mensaje difundido este 20 de agosto en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Mons. Barron relató que hace unos meses una mujer le mencionó un supuesto altercado en un restaurante de Chicago, lo que en realidad era un video falso. “Le contesté: ‘No he estado en un restaurante en Chicago en unos cinco años’. Bueno, resultó que era uno de estos videos tontos generados con IA”, contó.

También recordó otro caso en el que supuestamente era convocado a Roma por el Papa León XIV para “conversaciones de alto nivel”. El obispo aclaró: “Me encontré con el Papa León una vez, hace un par de semanas en Roma, y lo compartimos en nuestras redes sociales. Le di la mano y él me sonrió. Ese fue mi único contacto con él. No estoy siendo convocado a Roma para conversaciones de alto nivel”.

Incluso circuló un video en el que se le atribuía aconsejar cómo “expulsar demonios de un inodoro”. Al respecto, señaló: “Todo esto es ridículo. Y creo que, si se detienen un momento, pueden notar la diferencia entre un video auténtico mío y uno de estos falsos”.

El Obispo de Winona-Rochester advirtió que este fenómeno no es inofensivo: “Son estafadores. Lo que hacen es ganar dinero con estos videos porque los monetizan con anuncios. Así que no es simplemente diversión inocente. Está dañando mi reputación, pero también perjudicando a personas que son estafadas”.

Ante ello, exhortó a los fieles a no dejarse engañar: “No se tomen en serio esas tonterías. No las vean. Busquen mis videos en mi canal oficial de YouTube, en los canales oficiales de Word on Fire, donde verán una marca azul junto a mi nombre de perfil. Busquen eso: esa es la señal de que el video es realmente mío”.

Finalmente, hizo un llamado a usar el sentido común: “Cuando vean esas imágenes ridículas, claramente generadas por computadora, y me escuchen supuestamente hablar de alguna cosa disparatada, espero que tengan la sensatez de decir: ‘Miren, ese no es realmente el Obispo Barron hablando’”.

“El problema está creciendo cada vez más, y quiero que lo sepan y hagan lo que puedan para combatirlo. Que Dios los bendiga”, concluyó.

La preocupación de León XIV sobre el uso ético de la IA

Desde el inicio de su Pontificado, el Papa León XIV ha manifestado una particular preocupación por el uso ético de la IA. El 7 de junio, el Pontífice subrayó la “necesidad urgente” de llevar a cabo “una reflexión seria y un debate permanente sobre la dimensión éticamente intrínseca de la IA, así como sobre su gobernanza responsable”.

Un mes después, en su mensaje a los participantes de la Cumbre AI for Good 2025, celebrada en Ginebra (Suiza), recordó que “si bien la responsabilidad del uso ético de los sistemas de IA comienza con quienes los desarrollan, gestionan y supervisan, quienes los utilizan también comparten esta responsabilidad”.

En su carta, el Papa instó a promover “marcos regulatorios centrados en la persona humana” y una “gestión ética adecuada” de las tecnologías de IA tanto a nivel local como global.



