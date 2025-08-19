La Iglesia Católica expresó su condena por el ataque armado que cobró al menos dos vidas y dejó 19 heridos la noche del domingo 17 de agosto en el ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, durante la celebración de fiestas patronales por la Virgen de San Juan de los Lagos en el atrio de una iglesia católica.

En un comunicado difundido el 18 de agosto, el P. José de Jesús Palacios Torres, vocero de la Diócesis de Celaya, Guanajuato, en la que se encuentra San Miguel de Allende, señaló que “con profundo dolor, hemos recibido la noticia del ataque violento ocurrido en la comunidad de Infonavit Malanquín, perteneciente a la Parroquia de San Antonio de Padua, en San Miguel de Allende, donde lamentablemente varias personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas”.

“La Diócesis expresa su total rechazo a la violencia, pues todo acto que atente contra la vida y la paz destruye la convivencia y pasa a herir profundamente el corazón de nuestra sociedad”, expresó.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de San Miguel de Allende confirmó el 18 de agosto la muerte de dos personas a causa del ataque armado ocurrido durante “la noche de este domingo en [la colonia] Infonavit Malanquín”, cerca del centro de la ciudad.

De acuerdo al diario mexicano Milenio, el ataque comenzó poco antes de la medianoche, cuando un hombre armado con un rifle disparó contra los participantes de la celebración patronal, entre quienes se encontraban familias con niños que participaban en los juegos de la feria que se había instalado en la zona. El agresor habría logrado huir en medio del caos generado por los disparos.

Esa mañana, en la iglesia de la colonia, dedicada a Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, se había celebrado la Santa Misa. En la página de Facebook de la comunidad católica local se pueden encontrar videos de las celebraciones patronales, incluida la pirotecnia usada durante la noche, horas antes del ataque.

En una conferencia de prensa posterior, el alcalde de San Miguel Allende, Mauricio Trejo Pureco, informó que el ataque de la noche del 17 de agosto estaba dirigido “directamente a tres personas”, quienes “cuentan con antecedentes graves” como “violación, narcomenudeo, etc.”.

“Lamentablemente, cuando van por estas personas, por estos delincuentes, cobardemente, los que fueron a cometer ese ataque, disparan hiriendo (...) a 19 personas, 16 de ellos gente de bien, gente que estaba en sus celebraciones religiosas”.

“No ceder ante el miedo ni la desesperanza”

El P. Palacios Torres aseguró en su comunicado que “como Iglesia, manifestamos nuestra cercanía y oración por los familiares de quienes fallecieron, y pedimos al Señor que conceda fortaleza y esperanza en medio de este dolor”.

“Hacemos un firme llamado a las autoridades correspondientes para que estos hechos sean investigados a fondo y no queden en la impunidad, pues la justicia y la verdad son caminos indispensables para la construcción de la paz social”, dijo, alentando a los pobladores “a no ceder ante el miedo ni la desesperanza, sino a trabajar unidos por la paz, la justicia y el respeto a la vida”.

“Confiamos en que el amor de Cristo será siempre más fuerte que el odio y la violencia”.

Al concluir, el vocero de la Diócesis de Celaya aseguró que “encomendamos a la intercesión de la Virgen María, Madre de la Paz, a las víctimas, a sus familias y a toda la comunidad de San Miguel de Allende”.