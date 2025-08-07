En el marco de las celebraciones por la Solemnidad de la Asunción, cuyo día central es el 15 de agosto, la Arquidiócesis Primada de México convocó a una gran procesión con las distintas imágenes de la Virgen María que se veneran en la Ciudad de México para el sábado 16 en la Catedral Metropolitana.

Dedicado a esta advocación mariana, el nombre completo del principal templo católico de la capital mexicana es Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos de Ciudad de México.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En entrevista con ACI Prensa, el canónigo P. Eduardo Mercado Guzmán, secretario del Cabildo Metropolitano, invitó a todas las parroquias y comunidades a participar llevando su imagen mariana.

Contó que la jornada iniciará a las 14:30 horas (hora local) con la recepción de las imágenes provenientes de diversas parroquias del territorio arquidiocesano y a las 16:00 horas se celebrará la “Santa Misa de las Devociones Marianas”.

¿Ya sabes con qué imagen mariana vas a peregrinar hasta la Catedral?

Súmate a la Peregrinación de Imágenes Marianas en el marco de nuestra Fiesta Patronal.

Trae tu imagen, regístrala y camina con tu comunidad. Escanea el registro aquí: https://t.co/qBPgzhosSr pic.twitter.com/nppmbtM4PD — Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de Mx (@Catedral_CdMx) August 1, 2025

El sacerdote subrayó que, más allá de su dimensión devocional, este encuentro tiene un profundo sentido espiritual, pues “la Virgen María es un camino para llegar a Jesús; ese es el propósito misionero de la Virgen”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En la Ciudad de México, cuatro devociones marianas protegen simbólicamente la urbe, según la arquidiócesis. Al norte se encuentra la Virgen de Guadalupe, en el Tepeyac, considerado el corazón devocional de América Latina. Hacia el sur, Nuestra Señora de la Piedad es símbolo de consuelo en el sufrimiento. Al oriente, en Iztapalapa, la Virgen de la Bala recuerda que, incluso en medio de la violencia, María nos protege del mal. Y al poniente, Nuestra Señora de los Remedios, desde su santuario en Naucalpan, ofrece un refugio en tiempos de adversidad.

Aunque la convocatoria está abierta a todas las advocaciones marianas de la ciudad, se espera una participación especial de parroquias y capillas del Centro Histórico, como Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de la Soledad, Nuestra Señora de Loreto, la Virgen de los Dolores, la Virgen de la Asunción y la Inmaculada Concepción.

Otras actividades

Como preparación, la catedral ha organizado un novenario con la participación de las ocho zonas pastorales de la arquidiócesis.

El jueves 14 de agosto, a las 18:30 horas, se celebrarán las Vísperas y, a las 19:00, la conferencia “María Asunta, faro de esperanza de la Iglesia”, a cargo del obispo auxiliar Luis Manuel Pérez Raygoza.

El viernes 15, Solemnidad de la Asunción, se rezarán las Laudes solemnes a las 11:00 horas, seguidos de la Misa Capitular. A las 12:00, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, presidirá la Misa Solemne.

La procesión del sábado 16 será el cierre festivo. El P. Mercado la describió como “un verdadero desfile de imágenes marianas” que, por tercer año consecutivo, reunirá a fieles de toda la ciudad.