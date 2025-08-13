El 12 de agosto y a los 84 años, falleció en Bucaramanga (Colombia) Mons. Nel Heyde Beltrán Santamaría, Obispo Emérito de Sincelejo, quien se dedicó a luchar por la paz en el país, siendo parte en distintas oportunidades de los diálogos con las guerrillas.

“La Conferencia Episcopal de Colombia se une en oración rogando al Señor para que reciba en su glorioso Reino a nuestro pastor, quien entregó su vida al servicio de la Iglesia, destacando su misión en favor de la paz, por la que le fue otorgado el Premio Nacional de Paz en el año 2011”, señalan los obispos colombianos en su sitio web.

“Las exequias de monseñor se llevarán a cabo en Bucaramanga y luego en Sincelejo, donde será sepultado”, agrega la nota del episcopado.

Según señala la diócesis de Sincelejo, los restos mortales del prelado serán recibidos en el Parque del Periodista, este jueves 14 de agosto a las 5:30 p.m. La Misa de Exequias la presidirá el viernes 15 el Obispo de Sincelejo, Mons. Jorge Jiménez Carvajal, a las 10:00 a.m.; mientras que la sepultura será ese día a las 12:00 p.m.

Mons. Beltrán Santamaría fue miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, una entidad autónoma creada en 1995 y convocada por el entonces presidente de la CEC, Cardenal Pedro Rubiano, para buscar soluciones políticas al conflicto armado y acompañar los esfuerzos para lograr la paz.

Sin embargo, su trabajo en pos de la reconciliación nacional en Colombia se inició en la década de 80’s, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Años después, en 1992 estuvo en las conversaciones en Tlaxcala (México) entre el gobierno de César Gaviria y la llamada Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, que reunía a las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación.

También hizo parte de los diálogos de paz del gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, en 1998.

En 2003, algunas organizaciones de la sociedad civil convocaron a la Iglesia Católica a través del Obispo de Sincelejo para liderar la creación de una organización que canalizara los esfuerzos en construcción de paz y desarrollo, según señala el sitio web de la UTadeo.

En agosto de 2015, hizo parte de la delegación de la CEC, junto con Mons. Luis Augusto Castro, que se reunió con los líderes de la misma guerrilla en La Habana (Cuba).

Menos de un año después, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC firmaron el “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

¿Quién fue el obispo Nel Heyde Beltrán Santamaría?

Mons. Nel Heyde Beltrán Santamaría fue un obispo colombiano que nació el 24 de diciembre de 1941 en Bucaramanga. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de 1964 en Barrancabermeja, después de estudiar Filosofía en el Seminario Mayor de Pamplona y Teología en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá.

Obtuvo la Licenciatura en Sociología en la Pontificia Universidad de Santo Tomás y el Doctorado en Teología Moral en el Pontificio Ateneo de San Alfonso, ambos centros de estudios en Roma.

Se ha desempeñado, entre otros cargos, como director del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de Colombia hasta abril de 1992; miembro del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal, miembro del Comité de Pastoral Social, responsable de la Movilidad Humana en Colombia; y presidente de la Fundación Red de Desarrollo y Paz de los Montes de María.

Fue designado obispo de Sincelejo en abril de 1992, cargo que desempeñó hasta el 13 de marzo de 2014, cuando fue aceptada su renuncia.