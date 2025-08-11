El senador colombiano Miguel Uribe Turbay falleció la madrugada de este 11 de agosto, a poco más de dos meses de sufrir un atentado a manos de un sicario, según confirmó su esposa, María Claudia Tarazona. El político se encontraba internado en el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá.

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti”, escribió Tarazona en Instagram esta madrugada.

Nacido el 28 de enero de 1986 en Bogotá (Colombia), Uribe Turbay era hijo del empresario Miguel Uribe y de la periodista Diana Turbay, quien fuera asesinada en 1991 tras ser secuestrada por el Cartel de Medellín, bajo las órdenes de Pablo Escobar.

Uribe Turbay, de ascendencia católica maronita, ocupó varios cargos públicos hasta que llegó al Senado de Colombia, en 2022, por el partido político Centro Democrático —del expresidente Álvaro Uribe— y se proyectaba como una fuerte figura con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

El 7 de junio, como parte de su precampaña, participó en un evento político en la localidad de Fontibón, en la parte occidental de Bogotá. Ahí fue víctima del atentado que esta madrugada cobró su vida después de casi dos meses de encontrarse en estado crítico.

Además de su esposa, Uribe Turbay deja a su pequeño hijo Alejandro y a las tres hijas de un primer compromiso de su esposa, a las que mostró gran afecto paternal.

Cardenal Rueda: Es un momento para unirnos como país

El Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, Cardenal Luis José Rueda Aparicio, exhortó al país a mantener la esperanza a pesar del dolor por la muerte de Miguel Uribe. “Tal vez sea hora de llamar a todos los colombianos a rechazar todas las formas de violencia y caminar juntos en la esperanza. Este no es un momento para dividirnos, es un momento para unirnos”, expresó.

En un video publicado por la Arquidiócesis de Bogotá, el purpurado también transmitió su solidaridad a la familia Uribe Turbay y le aseguró que la Iglesia reza por el eterno descanso del senador.

“También invito a todas las familias de Colombia a orar. Oremos por Colombia. Oremos por los niños. Oremos por la juventud. Oremos por la paz. Y oremos a Dios para darnos un corazón renovado y una nueva consciencia para que podamos trabajar por la unidad de Colombia, rechazar todas formas de violencia y poder reunirnos y dialogar juntos en medio de conflictos”, manifestó.

El P. Ramón Zambrano, fundador del canal de televisión Cristovisión, también expresó sus condolencias. “Descanse en paz Miguel Uribe Turbay. Goce de la vida eterna que el Señor concede a los justos, Dios bendiga y fortalezca a su esposa y a toda su familia”, escribió en X.

“La sangre de los mártires sea semilla de esperanza para comprometernos en forjar un País donde no se dé la espalda a Dios”, añadió.

“Colombia llora”

Diversos líderes políticos han expresado sus condolencias por la muerte del senador colombiano. El expresidente Álvaro Uribe publicó en X: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Por su parte, el también ex mandatario de Colombia Iván Duque, dijo que “el terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente (…) Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”.

Carlos Galán, alcalde de Bogotá e hijo de Luis Carlos Galán —candidato presidencial asesinado por órdenes de Pablo Escobar en 1989—, reconoció a Uribe Turbay como “un gran ser humano, un líder honesto y valiente, un político con verdadera vocación de servicio”.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país”, añadió, haciendo un llamado a que este crimen no quede impune.

Las autoridades colombianas han realizado arrestos en el grupo criminal señalado de haber organizado el atentado. Un adolescente fue quien finalmente disparó contra el senador.