El Cardenal Luis José Rueda, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia, afirmó que con la leve mejoría de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial, “podemos estar ante un milagro”.

“Podemos estar ante un milagro y lo esperamos. Y alabo y bendigo al Señor por estos signos y creo que hay muchas personas orando, orando desinteresadamente, desde distintos puntos del país”, dijo el Cardenal en entrevista con W Radio este 11 de junio, al ser preguntado sobre el quinto parte médico de Uribe Turbay.

Miguel Turbay Uribe, de 39 años, casado y padre de familia, sufrió un grave atentado el sábado 7 de junio al occidente de Bogotá, cuando un adolescente de 15 años le disparó en la cabeza. Fue llevado a un centro de salud de la Fundación Santa Fe, que diariamente informa sobre su estado de salud.

El domingo 8 se realizó en Bogotá y otras ciudades una gran marcha por la paz y en rechazo al atentado contra Uribe, en la que participaron miles de colombianos.

En el parte médico de hoy, la Fundación Santa Fe señala que “en medio de la severidad de su condición clínica existen indicios de mejoría neurológica dada por una disminución en el edema cerebral”, sin embargo “continúa en estado crítico”.

El Cardenal Rueda destacó que cuando una persona sufre como la esposa y el hijo de Miguel Uribe, Jesús, el Hijo de Dios, se acerca a ella y la anima. Entonces, cuando se combinan “el sufrimiento con la esperanza y el amor: ese es el milagro, el milagro no es magia, el milagro es amor y esperanza cercana”.

La Virgen María intercede ante el sufrimiento

El Arzobispo de Bogotá también resaltó que “la Santísima Virgen María es una mujer que tuvo que acompañar la misión de Jesús de Nazareth” y lo acompañó “en la cruz. Ella acompaña a todos sus hijos de la humanidad, al que cree y al que no cree”.

“La Virgen acompaña el dolor y la esperanza de todos”, subrayó el purpurado.

“Vida, muerte, son situaciones acompañadas por la ternura de un Dios que nunca nos deja, y que también probó la muerte para que también por allí pasáramos”, dijo también el arzobispo, en referencia a los atentados ocurridos el martes 10 de junio en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, que dejaron al menos siete muertos.

Encuentro del Cardenal Rueda con el presidente Gustavo Petro

El martes 10 de junio, alrededor de las 9:00 de la noche (hora local), el presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió en la Casa de Nariño al Cardenal Rueda.

En la noche de este martes, el Presidente @PetroGustavo sostuvo una reunión en pro de la paz y no violencia con Luis José Rueda, Cardenal de Colombia. pic.twitter.com/7R5G3Y9jZW — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 11, 2025



El Cardenal destacó que en el encuentro hubo “un diálogo respetuoso. Fue un diálogo donde pudimos hablar de la situación del país y yo fui allí no como un diálogo personal del Arzobispo de Bogotá sino en nombre de todos mis hermanos obispos de Colombia, del presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco Javier Múnera Correa”.

Rueda resaltó la importancia de “que hagamos unos acercamientos de las cabezas de la institucionalidad colombiana para dar un mensaje —así sea un milímetro en el avance de la confianza— del respeto mutuo de quienes están al frente de las instituciones del país para que Colombia puede respirar un aire de que podemos reconstruirnos, podemos dialogar”.

El compromiso de los obispos de Colombia

El Cardenal explicó asimismo que “la conferencia episcopal está comprometida en generar un espacio de encuentro donde estará el presidente de la República y los responsables de los distintos entes institucionales del país para decir: todos cerramos filas en orden a la vida y en orden a rechazar toda forma de violencia en los distintos lugares de nuestro territorio”.

“Creo que principios como esos, la vida y el rechazo a la violencia, no tienen ideología, no tienen color. Eso es ecuménico, eso es de todos, de católicos y no católicos, de los de un partido político y otro”.

“Aquí o ganamos todos o perdemos todos —concluyó— porque somos una única familia los 50 millones de colombianos”.