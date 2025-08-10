La Diócesis de Ocaña (Colombia) inició el 7 de agosto la novena en honor a Nuestra Señora de Torcoroma, una advocación mariana venerada desde 1711 y conocida con cariño como “la Morenita”.

La celebración culminará el 16 de agosto con una solemne procesión y Misa presidida por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio, Primado de Colombia, en la Catedral de Santa Ana.

El P. Enrique Ríos Pallares, director espiritual del Seminario Mayor Buen Pastor de Ocaña, recordó, en un videomensaje publicado por la Conferencia Episcopal Colombiana (CEC), que la Morenita “apareció a unos humildes campesinos que, en su deseo de ir a cortar un árbol para hacer una herramienta de trabajo, sienten que la Madre de Dios, una luz, resplandeció en ese árbol y desde entonces vieron plasmada su imagen”.

Desde entonces, dijo, “ella ha favorecido a Ocaña y a la provincia de tantos ataques y peligros… nos sigue acompañando, intercediendo por las familias, muchos milagros de personas enfermas, desahuciadas, vienen peregrinos de toda Colombia”.

El sacerdote explicó que durante la novena, la imagen sale en procesión desde la capilla de Torcoroma hasta la Catedral de Santa Ana, “la madre de todas las iglesias de la diócesis”. Allí permanece para la celebración central del 16 de agosto, cuando se realizará “la magna procesión por todo el recorrido desde donde ella vino hasta llegar aquí”.

Desde ese lugar, los fieles colombianos le piden “que interceda por la paz de estas zonas de Ocaña y del Catatumbo tan azotadas por la violencia, que nos proteja, que cesen ya tanta extorsión, tanto secuestro, tanta muerte”, agrega el presbítero.

Para Janitza Rueda, miembro de la Renovación Carismática Católica de Ocaña, participar en este inicio de la novena es “una alegría muy grande, un gozo muy inmenso poder venerar a Nuestra Madre Santísima en esta bella advocación”.

Franklin Rueda, miembro de la Cofradía Discípulo Amado del Señor, afirmó que la Virgen de Torcoroma “es la patrona de nosotros los ocañeros, la cual veneramos y aplaudimos y queremos tanto”.

Recordó que su grupo fue consagrado en 2017, y que cada vez que se reúnen “rezamos por todo nuestro grupo, por todas las intenciones de Colombia, por la paz del mundo, por nuestro Papa León, por nuestro Obispo Orlando Olave y todo el cuerpo ministerial que conforma la Diócesis de Ocaña”.

Más allá de Ocaña, la devoción a la “Morenita” se ha extendido a diversas ciudades colombianas como Cúcuta, Barranquilla y Bogotá, donde existen templos dedicados a esta advocación, que es considerada signo de fe, identidad y unidad para todo el país.