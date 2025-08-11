Walter Sánchez Silva

Por Walter Sánchez Silva

11 de agosto de 2025
11:58 a. m.

Ago. 11, 2025
11:58 a. m.

La Prefectura de la Casa Pontificia informó que la Audiencia General del miércoles 13 de agosto se realizará en el Aula Pablo VI debido al fuerte calor en Roma.

“Con motivo de las temperaturas elevadas previstas, la Audiencia General del miércoles 13 de agosto se desarrollará en el Aula Pablo VI”, señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano este lunes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram

Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy:

WhatsApp Telegram

“Después, el Santo Padre pasará a la basílica vaticana para saludar a cuantos no hayan encontrado lugar en el Aula y hayan seguido la audiencia por las pantallas” que están en la Plaza de San Pedro.

La temperatura en Roma hoy es de una media de 36 grados y se prevé un promedio de 37 grados para el miércoles 13 de agosto.

Dado que el Aula Pablo VI tiene un sistema de climatización para tener un ambiente más fresco o más cálido, dependiendo de la estación, esto permitirá que la audiencia del Santo Padre pasado mañana, se desarrolle mejor.

Además, y desde el año 2008, unos 2.500 paneles solares cubren el techo del Aula Pablo VI o Sala Nervi, en un área de unos 5.000 metros cuadrados, con cuya energía se abastece todo el lugar.

Las más leídas

1

2

3

4

5

Walter Sánchez Silva
Walter Sánchez Silva
Soy esposo desde 2008. Con mi esposa tenemos tres hijos aquí y uno que se fue al cielo en 2023, antes de nacer. Desde que me incorporé a ACI Prensa en 2005, he tenido la oportunidad de cubrir diversos eventos de la Iglesia Católica. Entre ellos, las Jornadas Mundiales de la Juventud en Colonia, Madrid y Río de Janeiro y los viajes apostólicos del Papa Benedicto XVI a México y del Papa Francisco a Corea del Sur. He sido enviado al Vaticano para cubrir los sínodos de la Familia, en 2015; de la Amazonía, en 2019 y el de la Sinodalidad, en 2023. Sigo de cerca la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua, que sufre la persecución de la dictadura de Daniel Ortega, así como la actualidad eclesial en la región.