La Prefectura de la Casa Pontificia informó que la Audiencia General del miércoles 13 de agosto se realizará en el Aula Pablo VI debido al fuerte calor en Roma.

“Con motivo de las temperaturas elevadas previstas, la Audiencia General del miércoles 13 de agosto se desarrollará en el Aula Pablo VI”, señala un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano este lunes.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Después, el Santo Padre pasará a la basílica vaticana para saludar a cuantos no hayan encontrado lugar en el Aula y hayan seguido la audiencia por las pantallas” que están en la Plaza de San Pedro.

La temperatura en Roma hoy es de una media de 36 grados y se prevé un promedio de 37 grados para el miércoles 13 de agosto.

Dado que el Aula Pablo VI tiene un sistema de climatización para tener un ambiente más fresco o más cálido, dependiendo de la estación, esto permitirá que la audiencia del Santo Padre pasado mañana, se desarrolle mejor.

Además, y desde el año 2008, unos 2.500 paneles solares cubren el techo del Aula Pablo VI o Sala Nervi, en un área de unos 5.000 metros cuadrados, con cuya energía se abastece todo el lugar.

Las más leídas 1 2 3 4 5