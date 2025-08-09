El Papa León XIV designó al Cardenal Mario Grech, secretario general del Sínodo de los Obispos, como su enviado especial a la celebración del 50° aniversario de la coronación del retablo de la Asunción de la Santísima Virgen en la Catedral de Gozo, en Malta.

El próximo 15 de agosto, Solemnidad de la Asunción, el Cardenal Grech estará acompañado por una misión pontificia compuesta por Mons. Tarcisio Camilleri, vicario general de la Diócesis de Gozo y Mons. Edward Zammit, canciller de la curia diocesana de Gozo.

En el altar catedral, dedicada a la Dormición de María, está colocada la imagen de la Asunción desde 1791. La fiesta de su coronación es un “signo de la fiel devoción y unión en la fe de esta comunidad”, escribió el Papa en un mensaje escrito en latín, este 9 de agosto.

“Nos parece oportuno que, para representar con mayor cuidado la importancia y la alegría de este acontecimiento, elijamos a un Padre Púrpura, que nos lleve y confirme de forma adecuada y apropiada a los reunidos en la alegría del Evangelio”, explicó.

El Santo Padre nombra al cardenal maltés para que presida las celebraciones en su nombre y “enseñe diligentemente al pueblo de Dios sobre la intercesión de la Santísima Virgen María y su Ascensión por el bien de los fieles cristianos”.

Además, pidió al purpurado que salude cordialmente al episcopado local, a las autoridades civiles, al clero y a los laicos de Gozo, “mostrándoles nuestra buena voluntad, a todos los cuales exhortamos a que durante el tiempo de este Año Santo den testimonio de fe, de esperanza y de caridad, desde el corazón”.

