El cardenal Kurt Koch ha declarado que sería "deseable" ampliar el acceso a la llamada Misa tradicional o Misa tridentina después de que el Papa Francisco restringiera drásticamente la celebración de la liturgia tradicional en latín. Koch ha sido prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en el Vaticano, durante 15 años.

En una entrevista con kath.net el martes, Koch afirmó que "no había hablado con el Papa León XIV sobre este asunto y no quería generar falsas esperanzas". Sin embargo, enfatizó: "Personalmente, me alegraría mucho que encontráramos una buena solución".

“El Papa Benedicto XVI marcó el camino al creer que algo que se había practicado durante siglos no podía simplemente prohibirse”, recordó Koch, quien ha sido patrocinador del Nuevo Círculo de Estudiantes Ratzinger desde 2012 y habla regularmente sobre Joseph Ratzinger en eventos. “Eso me convenció”.

“El Papa Francisco ha optado por un enfoque muy restrictivo al respecto”, continuó el cardenal. “Sin duda, sería deseable volver a abrir más la puerta que ahora está cerrada”, subrayó.

La liturgia tradicional se celebró en todo el mundo hasta el período posterior al Concilio Vaticano II, pero posteriormente sólo la conservó un pequeño grupo de sacerdotes y fieles. El Papa Benedicto XVI enfatizó en 2007 que la antigua misa nunca había sido abolida. En esencia, se remonta al Papa Gregorio Magno y a tradiciones aún más antiguas.

Koch también habló con kath.net sobre una posible fecha común de la Pascua para las iglesias católicas y ortodoxas, algunas de las cuales siguen el calendario juliano, que refleja con menor precisión la órbita de la Tierra alrededor del Sol en un año.

“Mi principal preocupación es que busquemos una fecha común, pero que al hacerlo no provoquemos nuevas divisiones dentro de las iglesias individuales ni dentro de la comunidad ecuménica”, enfatizó Koch. “Sería deseable e importante encontrar una fecha común para la Pascua, pero solo si esto no genera nuevas divisiones”, agregó.

"Tenemos mucho en común con las Iglesias Ortodoxas Orientales y Ortodoxas en cuanto a la fe y la comprensión de la Iglesia", dijo el cardenal respecto al estado del diálogo.

"La cuestión central es el oficio de Pedro. En este caso también hay un buen punto de partida, ya que los ortodoxos reconocen una jerarquía de obispados en la que Roma tiene precedencia. Sin embargo, la pregunta abierta es qué poderes tiene el Obispo de Roma: ¿se trata de una primacía puramente honoraria o de ciertos deberes y derechos asociados?".

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA Deutsch