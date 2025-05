El Papa León XIV recibió este martes en audiencia al Cardenal Angelo Becciu, el purpurado que en septiembre de 2020 renunció a sus derechos cardenalicios por pedido del Papa Francisco luego tras ser involucrado en un escándalo financiero por el que fue sentenciado en 2023.

Hasta el momento no se conocen detalles de la reunión, que fue anunciada en el Boletín oficial de la Oficina de Prensa del Vaticano

Becciu fue uno de los tres cardenales menores de 80 años que no participaron en el cónclave que eligió a León XIV. Mientras que los otros dos no asistieron por razones médicas, el Cardenal Becciu no ingresó a la Capilla Sixtina a raíz de la polémica que gira sobre su persona.

El caso Becciu

El Cardenal Ángelo Becciu fue enjuiciado por el Tribunal del Vaticano entre julio de 2021 y diciembre de 2023 por el escándalo financiero en torno a la compra de un inmueble en Londres, cuya adquisición sucedió cuando el purpurado era sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano.

El Tribunal lo declaró responsable de la compra y lo condenó a cinco años de cárcel y a una multa de 8.000 euros. Además, lo inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

El purpurado insiste en su inocencia y ha apelado la sentencia.

Luego del fallecimiento del Papa Francisco, el Cardenal Becciu expresó su voluntad de participar en el cónclave al afirmar que sus privilegios cardenalicios permanecían “intactos” y que no había “ningún impedimento formal o legal” para estar en el cónclave.

La polémica llegó hasta las congregaciones generales que se realizan días antes del cónclave. Sin embargo, el lunes 28 de abril, el purpurado se reunió con el decano del Colegio Cardenalicio, Cardenal Giovanni Battista Re; y luego con el ex secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin.

Al día siguiente, Vatican News informó que el Cardenal Becciu anunció en un comunicado que no participaría en el cónclave.

“Teniendo en el corazón el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco de no entrar en el cónclave permaneciendo convencido de mi inocencia”, escribió el Cardenal Becciu.