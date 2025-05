El Papa León XIV oficiará el sábado 31 de mayo sus primeras ordenaciones sacerdotales para la Diócesis de Roma desde el inicio de su pontificado.

Un total de once nuevos sacerdotes para la diócesis de Roma serán ordenados por el Santo Padre en la Misa del sábado 31 de mayo, a las 10:00 (hora local), en la basílica de San Pedro del Vaticano.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Además, el jueves 29 se celebrará una vigilia de oración en la basílica papal de San Juan de Letrán, en la que los futuros sacerdotes compartirán sus testimonios.

En esta celebración, según indicó la Diócesis de Roma en un comunicado, se rezará por las vocaciones sacerdotales y la vida consagrada y también contará con una catequesis a cargo del P. Maurizio Botta.

Primeros sacerdotes ordenados por León XIV

De los once sacerdotes, siete se han formado en el Pontificio Seminario Romano Mayor. Entre ellos, se encuentran Marco Petrolo, destinado a la parroquia de Santa María Causa Nostrae Laetitiae; Enrico Maria Trusiani, que prestará servicio en Santa María Consolatrice o Federico Pelosio, que irá a Santa Teresa de Calcuta.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En este grupo también está Giuseppe Terranova, asignado a la comunidad de los Santos Fabiano y Venancio; Francesco Melone, que irá a Santa Silvia; Andrea Alessi, destinado a la Sagrada Familia del Divino Amor y Hong Hieu Nguyen, que trabajará en la parroquia de Nuestra Señora de la Visitación

Por su parte, cuatro han estudiado en el Seminario Redemptoris Mater: Gabriele Di Menno di Bucchianico, asignado a la Gran Madre de Dios; Cody Gerard Merfalen, a San Raimundo Nonato; Matteo Renzi, a Santa María Madre del Redentor en Tor Bella Monaca y Simone Troilo, destinado a San Carlo da Sezze.

Con ocasión de esta celebración, el obispo italiano Mons. Michele Di Tolve, responsable del Área para el cuidado del diaconado, del clero y de la vida religiosa, precisó que “toda vocación nace del don del Bautismo que estos jóvenes recibieron de sus familias y de la comunidad cristiana que los acompañó en su crecimiento”.

“Han querido ponerse seriamente en camino para descubrir cuál es la vocación particular que el Señor ha dado a cada uno. Hay quienes dejaron una profesión, quienes decidieron que su vida debía estar totalmente dedicada al anuncio del Evangelio y a la edificación del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. ¡Es una gran alegría para toda la diócesis!”, agregó.

“Un sacerdote instrumento en las manos de Dios”

En el comunicado difundido este martes, algunos de los que serán ordenados el próximo sábado compartieron la razón por la que decidieron dar su “sí” a Cristo.

La vocación de Matteo Renzi, asegura, “nació y maduró con la Escritura”. A los 16 años, durante un retiro, leyó la historia de Jeremías. Para el futuro sacerdote, el diálogo entre Jesús y Pedro fue determinante “para elegir el seminario”.

Francesco, por su parte, participaba en actividades con el grupo juvenil del Seminario. “Nos enseñaron a rezar diariamente con el Evangelio”.

Recuerda que en ese tiempo “hacía muchas cosas”, pero subraya que “la novedad del silencio en la oración abrió otro camino. Al principio eran pocos minutos, pero luego se volvió una presencia cada vez más profunda”.

Enrico Maria era administrador de empresas y entró en el seminario a los 36 años para discernir si el deseo que sentía en su corazón.

Afirma que este anhelo “era auténtico”. “A los ojos del mundo, perdí mucho, pero, aunque lo tenía todo, mi corazón estaba inquieto; no amaba como Dios me había pensado. No volvería atrás; la belleza está en entregarse”, remarca.

Andrea, exoficial militar, descubrió su vocación hacia los 40 años, durante un periodo de voluntariado en una playa adaptada para personas con discapacidad, en Focene (Italia).

“Entre la oración, el servicio y la convivencia, sentí una llamada fuerte y clara al sacerdocio, confirmada por el canto ‘Ven y sígueme’”, recuerda.

“Quiero ser un sacerdote instrumento en las manos de Dios, desaparecer en Cristo’, como dijo el Papa León en la Misa con los cardenales”, concluye.