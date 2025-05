Recién llegado a Chile luego de varias semanas en Roma, el Arzobispo de Santiago, Cardenal Fernando Chomali, compartió su experiencia al participar de los funerales del Papa Francisco y del cónclave en el que se eligió a León XIV.

En una concurrida reunión vía Zoom y transmitida en vivo a través de las redes sociales del Arzobispado de Santiago, el Cardenal recordó que todo comenzó para él el 21 de abril a las 3 de la madrugada, cuando recibió la noticia de la muerte del Papa argentino.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Fueron momentos de mucha tristeza porque el Papa Francisco se hacía querer, se hacía querer con su lenguaje, se hacía querer con su servicio a los más pobres”, valoró.

“Me puse a llorar”

“Llegué temprano a la catedral, había muchos periodistas y me emocioné, me puse a llorar de saber que el Papa había fallecido y me acordé de una frase del Papa Francisco cuando decía: ustedes no lloran, ustedes así son de fríos que no lloran, y la verdad que me conmoví mucho de ver a este hombre fuerte con una gran capacidad de gobierno, un hombre de oración, que después de una enfermedad dolorosa había fallecido”, relató.

La Misa “fue notable”, aseguró. “Llegó mucha gente, llegaron ministros de Estado, candidatos a la presidencia, llegó el pueblo de Dios, sacerdotes, fue realmente conmovedor y esa misma experiencia fue la que viví en Roma”, recordó el purpurado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Invitado a los funerales y a las congregaciones previas al cónclave, el cardenal viajó a Roma junto al Cardenal Celestino Aós Braco, quien al haber cumplido 80 años, ya no participó del cónclave.

“Créanme que nunca en mi vida había visto tanta gente conmovida por el fallecimiento del Papa, nunca en mi vida”, afirmó. “Como cardenal tenía la oportunidad de ingresar por una parte especial [...] y contemplaba a esas personas cómo lloraban de ver al Santo Padre ahí fallecido”, recordó.

Ese mismo día, señaló el purpurado, comenzaron las congregaciones, es decir, las reuniones “para ir generando un ambiente de ver quién podría ser el próximo Papa”, junto con los preparativos para el funeral.

El proyecto común de los cardenales: vivir el Evangelio

El Cardenal Chomali se mostró “conmovido” por la cantidad de representantes “de muchos países, con historias absolutamente distintas, en un ambiente de fraternidad extraordinario, en un ambiente de comunión y también realidades tan distintas”.

“Yo pensaba por qué en Chile y en el mundo hay tantas divisiones, hay tanta dificultad para ponerse de acuerdo, y es porque no hay un proyecto común. Ahí lo había, éramos todos distintos, pero teníamos un proyecto común, que es evangelizar, que es dialogar, que es servir a los pobres, vivir el Evangelio, ser puente, ser personas de paz”, reconoció.

Luego participó del funeral del Papa, que en una palabra describió como “solemne”, con representantes de gobierno de muchas partes del mundo y “un ambiente de oración” que lo hizo pensar “qué extraordinaria la Iglesia, qué maravilla que una persona, el Papa, sea capaz de convocar a personas tan distintas”.

Su primer cónclave y Chile en el corazón

Respecto a su primer cónclave, el Cardenal Chomali lo definió como “una experiencia única”. Allí, relató, “todo comenzaba con una misa, todas las acciones se iniciaban con una oración”.

Luego narró un momento “maravilloso”: “Cuando entramos todos a una sala, está nuestra silla con nuestro nombre [...] vestidos con la sotana roja que se llama el hábito coral, y después entramos en procesión todos a la Capilla Sixtina. Una capilla maravillosa, un patrimonio de la humanidad extraordinario, y mientras vamos en procesión van cantando las letanías. Ese momento es conmovedor”, describió, al referirse a los instantes previos al cierre de puertas, momento en que “uno siente una responsabilidad inmensa”.

“Llevé al pueblo de Chile en mi corazón en ese momento. Y voté pensando en la Iglesia de Chile, en los chilenos, en sus alegrías, en sus penas”, destacó el arzobispo. “Y en ese momento en que estuvimos entre el Papa Francisco fallecido y entre que estábamos buscando según el querer del Espíritu Santo, al sucesor de Pedro, al vicario de Cristo, sentí esa gran sensación de orfandad que experimentábamos y la importancia que significaba tener a un Papa para nosotros, que es un pastor, es un padre, es un hermano, es un amigo”, sintetizó.

“Sentía que llevaba el peso y también la maravilla de la Iglesia chilena que camina anunciando el Evangelio”, afirmó.

Tras la elección del Cardenal Prevost como Papa “se produjo un silencio notable seguido de un gran aplauso”, relató. “Después abren las puertas, el ceremoniero toma al nuevo, al que fue elegido, lo lleva a la sala de las lágrimas y sale revestido de Papa. Es otro hombre, ya no es el mismo”, aseguró.

“Tiene una silla especial donde se instala y todos los cardenales lo vamos a saludar. Yo le dije que contara con Chile, que contara con nuestra oración, que contara con nuestro apoyo, porque él es el vicario de Cristo, el sucesor de los apóstoles, y eso es lo que nos tiene que mover a saber que Dios está con nosotros hasta el fin de los tiempos”, reveló el purpurado.

Un hombre con muchas virtudes

“Fue elegido un hombre, entre paréntesis, con muchas virtudes. Es un hombre que viene de una familia de profesores, que ingresa tempranamente a la congregación de los agustinos, tiene estudios de doctorado, conoce muy bien América Latina, fue misionero, estuvo más de 20 años en Perú, y también tuvo 12 años como general de los agustinos, por lo tanto conoce ampliamente el mundo, porque se dedicó a visitar todas las comunidades, conoce la Iglesia de África, de Asia, América Latina, de hecho estuvo en Santiago, en Concepción hay fotos con él, un hombre muy sencillo”, detalló.

“Ya no estábamos huérfanos, teníamos a alguien que nos iba a conducir por el camino del Evangelio”, remarcó. “Lo más importante que tenemos es el Evangelio de Jesucristo, y que estamos llamados a transmitirlo”, insistió.

En la cena posterior a la elección, reveló el Cardenal Chomalí, “nadie se quería sentar con él” por una cuestión de “reverencia”. Entonces el Papa “a varios que nos ve por ahí, nos dice, vengan a sentarse conmigo”.

¿Por qué León XIV?

El cardenal chileno le preguntó al nuevo Papa por qué eligió el nombre León XIV, a lo que el Pontífice respondió: "Lo elegí por León XIII, porque estamos viviendo un cambio de época. Así como León XIII lo vivió en la revolución industrial ahora estamos viviendo otra revolución que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera, y me parecía que era un nombre de continuidad”.

Finalizando su visita, el Arzobispo de Santiago participó de la Misa de inicio de pontificado de León XIV, donde “pidió por la paz, planteó que estamos llamados a ofrecer el amor de Dios a todos para que se realice esa unidad que no anula las diferencias sino que las valora, por eso que nos animaba a sacar nuestros carismas, nos dijo que esta es la hora del amor, de la caridad de Dios, de construir una Iglesia fundada en el amor”, resumió.