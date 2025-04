El funeral del Papa Francisco, pontífice desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento el 21 de abril, se celebrará el sábado por la mañana en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano.

El funeral del sábado dará inicio a los tradicionales "Novendiales", nueve días consecutivos de luto por el sufragio del difunto Papa. Será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor.

¿Cuándo y dónde es el funeral y cómo puedo verlo?

El funeral comenzará a las 10:00 a.m., hora de Roma, el sábado 26 de abril, que es las 4:00 a.m., hora del este de Estados Unidos, las 3:00 a.m., hora central, las 2:00 a.m., hora de la Montaña, y la 1:00 a.m., hora del Pacífico.

El Vaticano no ha anunciado cuánto durará el funeral, pero el funeral del Papa Benedicto XVI duró aproximadamente una hora y media y el funeral de San Juan Pablo II duró aproximadamente tres horas.

El funeral del Papa Francisco se podrá ver en Eternal Word Television Network (EWTN) así como en la página de Facebook y el canal de YouTube de ACI Prensa y EWTN Español.

El funeral se celebrará en el atrio de la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, que se encuentra al aire libre frente a la basílica.

¿Quién preside la liturgia?

El celebrante principal del funeral del Papa Francisco será el Cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, según un comunicado de la Santa Sede.

El Cardenal Re, originario de Italia, fue creado cardenal por el Papa Juan Pablo II en 2001. Tiene 91 años. Presidió el cónclave papal de 2013 que eligió como Papa al entonces Cardenal Jorge Bergoglio.

Se desconoce la lista completa de concelebrantes, pero incluirá patriarcas, cardenales, arzobispos, obispos y sacerdotes de todo el mundo.

La mayor parte de la Misa se celebrará en latín, pero también incluirá otros idiomas, como italiano, inglés, polaco y árabe.

¿Quién asistirá?

El funeral está abierto al público y se espera la asistencia de aproximadamente 200.000 personas. Habrá un fuerte dispositivo de seguridad y presencia policial.

Numerosos líderes mundiales han anunciado que asistirán al funeral de Francisco, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la primera dama estadounidense, Melania Trump; el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el presidente polaco, Andrzej Duda.

¿Cuáles serán las lecturas?

La lectura del Evangelio para la Misa del Pontífice será del capítulo 21 de Juan, cuando Jesucristo le preguntó tres veces a Simón Pedro —el primer Papa— si lo amaba y confió a los fieles a su liderazgo:

“Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?”. Él le respondió: “Sí, Señor; tú sabes que te amo”. Él le dijo: “Apacienta mis corderos”. Le dijo por segunda vez: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí, Señor; tú sabes que te amo”. Él le dijo: “Apacienta mis ovejas”

“‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?’. Le responde: ‘Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice: ‘Apacienta mis corderos’. Vuelve a decirle por segunda vez: ‘Simón, hijo de Juan, ¿me amas?’. Le responde: ‘Sí, Señor, tú sabes que te quiero’. Le dice: ‘Pastorea mis ovejas’. Le dice por tercera vez: ‘Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?’. Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ‘¿Me amas?’ y le respondió: ‘Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo’. Le dice Jesús: ‘Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras’. (Con esto indicaba con qué muerte había de glorificar a Dios). Dicho esto, añadió: ‘Sígueme’”.

La primera lectura será del capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro dijo: “Nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que él es el Juez de vivos y muertos, designado por Dios. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados por su nombre”.

La segunda lectura será de la Carta de San Pablo a los Filipenses, en la que el apóstol dijo: “Nuestra ciudadanía está en el cielo, y de ella esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso como el suyo, por el poder con el cual puede también someter a sí todas las cosas”.

Antífona “In Paradisum”

Después de la Misa se cantará la antífona “In Paradisum”, que pide a los ángeles que guíen al Papa al cielo.

“Que los ángeles te conduzcan al paraíso; a tu llegada, que los mártires te reciban y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén. Que las filas de los ángeles te reciban, y con Lázaro, el pobre, tengas el descanso eterno”.

Sellado del ataúd

En vísperas del funeral, el viernes a las 8:00 p.m. (hora de Roma), el Cardenal Kevin Farrell presidió el sellado del féretro. Este sellado marcó el fin del tiempo en que el público pudo contemplar los restos mortales del Santo Padre.

El Papa se encuentra en un sencillo ataúd de madera revestido de zinc, con el rostro cubierto por un velo de seda, de acuerdo con el nuevo rito funerario papal aprobado por él durante su papado. Las normas anteriores exigían tres ataúdes: uno de ciprés, otro de plomo y otro de roble.

9 días de luto y entierro

El funeral del Papa marca el primer día de los nueve días de luto, conocidos como los “Novendiales”.

Durante este período, se celebrará una Misa de Réquiem en la Basílica de San Pedro cada noche. Un cardenal diferente presidirá cada Misa. Estos cardenales fueron elegidos por Francisco antes de su muerte o ocupan cargos clave en el Vaticano.

Cada Misa se centrará en un grupo específico de fieles. La Santa Sede ha confirmado que la Misa dominical se centrará en el Jubileo de los Adolescentes, que celebrará el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado del Vaticano.

Francisco será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, lo que supone una ruptura con la reciente tradición papal de ser enterrado en las grutas vaticanas. El lugar de enterramiento se ajusta a los deseos que el Santo Padre hizo públicos antes de su muerte.

Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA.