El Vaticano informó este martes que el Papa Francisco muestra claros signos de mejoría tanto desde el punto de vista motriz como respiratorio, aunque no confirma todavía su participación en los ritos de Semana Santa.

La última aparición pública del Santo Padre, que llegó a la Plaza de San Pedro al término de la Misa del Domingo de Ramos en silla de ruedas y sin cánulas nasales, constató que está superando la convalecencia con buenos resultados.

El portavoz de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó también que su voz está mejorando. De hecho, el pasado domingo el Pontífice deseó una feliz Semana Santa a los fieles con un tono de voz notablemente menos débil que en ocasiones anteriores, aunque aún con visible esfuerzo.

Bruni también informó esta mañana que el Santo Padre continúa con la fisioterapia motora y respiratoria y que, efectivamente, “puede permanecer por períodos más largos sin oxígeno”.

Además, subrayó que la oxigenación de alto flujo la utiliza solamente “de forma residual con fines terapéuticos, por la noche y sólo si es necesario”.

El Papa Francisco regresó al Vaticano el pasado 23 de marzo después de pasar 38 días ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma. Desde entonces, ha sorprendido al mundo con tres apariciones inesperadas: durante el Jubileo de la Enfermos el 6 de abril, para rezar en la Basílica de San Pedro cuatro días más tarde y en la Misa del Domingo de Ramos el 13 de abril.

En cuanto a sus actividades, el Papa Francisco mantiene breves reuniones de trabajo con algunos superiores de la Curia Romana, como la que tuvo el lunes con el Cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

Durante esta audiencia, el Santo Padre proclamó venerable al arquitecto español Antonio Gaudí y a tres sacerdotes diocesanos. También aprobó el milagro por intercesión de la monja india Eliswa Vakayil y el martirio del sacerdote italiano Nazareno Lanciotti, asesinado por odio a la fe en Brasil.

Los cardenales que celebrarán los ritos de la Semana Santa

Por último, Bruni compartió los nombres de los cardenales que estarán a cargo de presidir las ceremonias de Semana Santa por delegación del Santo Padre.

La Misa Crismal del Jueves Santo estará presidida por el Cardenal Domenico Calcagno, presidente emérito de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica.

El Viernes Santo, la celebración de la Pasión será presidida por el Cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, y el Vía Crucis en el Coliseo por el Cardenal Baldassare Reina, vicario general del Santo Padre para la Diócesis de Roma.

En la actualización sobre su estado de salud del pasado viernes, Matteo Bruni confirmó que la presencia física del Papa Francisco en Semana Santa dependerá de las temperaturas romanas.

La información meteorológica prevé mínimas de 11 grados y máximas de 21, con altas probabilidades de lluvia exceptuando el Sábado Santo y el Domingo de Pascua, que se mantendrían nublados.

A pesar de que las temperaturas no serán excesivamente bajas en la Semana Santa de la Ciudad Eterna y aunque no brillará el sol, Bruni no ha vuelto a hacer referencia a esta posibilidad. De todas formas, afirmó que los textos del tradicional Vía Crucis en el Coliseo han sido preparados por el propio Papa Francisco.