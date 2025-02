El Papa Francisco alentó hoy a que “en el seno de las familias” se escuche “el atronador silencio de una oración que llega hasta las lágrimas, pues sale del corazón”.

Así lo dijo en una audiencia sostenida este sábado 8 de febrero con los miembros de la comisión ejecutiva —entre ellos el Arzobispo de Sevilla (España), Mons. Josep Ángel Saiz Meneses—, del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, realizado en diciembre de 2024 en Sevilla. El encuentro tuvo lugar en la Casa Santa Marta, debido a la bronquitis de la que se recupera el Pontífice.

“Me alegra mucho recibirlos como peregrinos en este Año jubilar. Han venido para dar gracias a Dios por el último Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular”, les dijo el Papa.

“Cuando me dijeron que venían ustedes, me quedé un poco preocupado, porque en el mensaje los llamaba ‘chiflados’ y a lo mejor era por eso que tenían interés por encontrarme”, dijo, recordando con humor que en su mensaje dirigido a los asistentes del congreso, citando a San Manuel González, los animó a vivir “chiflados de amor” por Dios.

“Pero me dice Mons. Saiz Meneses, que esta iniciativa ha sido una gracia de la que aún se escuchan los ecos y me he quedado más tranquilo”, añadió.

El Papa dijo a continuación que “en mi mensaje, si recuerdan, les hacía la propuesta de vivir este evento como una oración de alabanza, que acompañara nuestro itinerario terreno como un peregrinaje hacia Dios y hacia el hermano. De ese modo, les pedía ser testigos de un amor desbordante, hasta el punto de parecer chiflados, chiflados de amor”.

“Qué bien nos haría, a conclusión de este evento, que el primero de estos ecos se escuchara sobre todo en el seno de las familias. Que se oyese como el atronador silencio de una oración que llega hasta las lágrimas, pues sale del corazón; sea ante la imagen del titular de su hermandad, que preside sus casas; sea ante el Sagrario de la parroquia o de su templo, sea en el cabecero del enfermo o en la compañía del anciano”.

El Santo Padre dijo además que, según le contó el Arzobispo de Sevilla, “otro de estos ecos, ya realizado, es una casa de atención a las personas sin hogar, fruto de la caridad escondida a la que me refería en mi mensaje”.

“Ojalá que en esta obra se escuche siempre el latido de un corazón que ama. Propongámonos que, a través del ‘respeto, cariño y cuidado’ en este hogar, la sociedad y los propios acogidos puedan reconocer de nuevo la dignidad única que tiene cada persona”, expresó.

“Que Jesús los bendiga y María, Madre de Iglesia, los cuide. Y no se olviden de rezar por mí. También yo rezaré por ustedes”, concluyó.