El Papa Francisco previno a la Iglesia de comunicar buscando la “autopromoción” y pidió ir “más allá de los prejuicios” para curar el fanatismo en su discurso ante los responsables de las oficinas de comunicación de todas las diócesis que este fin de semana participaron en el Jubileo de las Comunicaciones.

“En lugar de confiar en las sirenas estériles de la autopromoción, en la celebración de nuestras iniciativas, pensemos en cómo construir juntos los relatos de nuestra esperanza”, señaló el Santo Padre.

Ante casi doscientos cincuenta obispos, presidentes de las comisiones episcopales para la comunicación, así como decenas de directores de las distintas oficinas dedicadas a este ámbito de todas las Conferencias Episcopales, llamó a transmitir “la belleza” de la esperanza para salvar al mundo “del mar de la desesperación y de la desinformación”.

No obstante, dijo que el “mal existe” y “no hay que ocultarlo”, sino que debe “conmover, generar preguntas y respuestas”.

En su alocución pronunciada en la Sala Clementina, el Papa Francisco les instó a reflexionar sobre “el modo concreto” en que se comunica y cómo se puede sembrar “esperanza en medio de tanta desesperanza”.

Así, les exhortó a pensar en cómo se cura el “virus de la división” y a preguntarse si se comunica la Iglesia sólo según “las reglas del marketing corporativo”.

“La comunicación cristiana es mostrar que el Reino de Dios está cerca: aquí, ahora y es como un milagro que puede ser experimentado por cada persona, por cada pueblo”, enfatizó.

Para el Pontífice este “milagro” hay que contarlo ofreciendo “las claves para mirar más allá de lo banal, más allá del mal, más allá de los prejuicios, más allá de los estereotipos, más allá de uno mismo”.

Todos los presentes en la reunión en el Vaticano participan desde este lunes 27 de enero y hasta el miércoles 29 en el Congreso Internacional de Comunicadores Institucionales Católicos en el marco del Jubileo de la Comunicación.

El Papa Francisco planteó también una serie de preguntas para que después ellos pudieran hacer un examen de conciencia sobre la manera en la que comunican el mensaje de la Iglesia Católica: “¿Sabemos dar testimonio de que la historia humana no concluye en un callejón sin salida? ¿Y cómo indicamos una perspectiva diferente hacia un futuro que todavía no está escrito? A mí me gusta esta expresión: escribir el futuro; nos toca a nosotros escribir el futuro”.

“El Reino de Dios - explicó- viene en la atención que dedicamos a los demás, en el cuidado atento que ponemos al leer la realidad. Viene también en la capacidad de ver y sembrar una esperanza de bien; y de vencer, de ese modo, el fanatismo desesperado”.

Del mismo modo, subrayó su idea de lo que debe ser la comunicación institucional para la Iglesia Católica que también es la “vocación de todo bautizado”.

“Comunicar, para nosotros, no es una táctica, no es una técnica. No es repetir frases hechas o eslóganes, ni tampoco limitarse a escribir comunicados de prensa. Comunicar es un acto de amor. Sólo un acto de amor libre teje redes de bien”, indicó.

También reflexionó sobre las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para los profesionales de la comunicación, si bien llamó a “no convertir la tecnología en un ídolo”. “Les confieso una cosa: me preocupa, más que la inteligencia artificial, la inteligencia natural, la que tenemos que desarrollar”, deslizó.

Por otro lado, avisó de que la comunicación católica no debe ser “algo aparte” concebido “sólo para los católicos”.

“No es un recinto en el que encerrarnos, una secta para hablar entre nosotros, ¡no! La comunicación católica es el espacio abierto de un testimonio que sabe escuchar e interpretar los signos del Reino”, concluyó.