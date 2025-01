Al concluir la Misa en el Domingo de la Palabra de Dios, este 26 de enero, el Papa Francisco se acercó brevemente a los delegados de medios diocesanos españoles que se encontraban en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y, ante la invitación a España, respondió: “Espero poder ir”.

Así quedó registrado en un video difundido en redes sociales y recogido por COPE, medio de comunicación de la Conferencia Episcopal Española.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

🔴El Papa Francisco tras ser preguntado por los delegados diocesanos de medios por una futura visita a España: “Espero poder ir” pic.twitter.com/6Un3q5e4JK — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) January 26, 2025

Este deseo lo había expresado también el Papa al Obispo Auxiliar de las Islas Canarias, Mons. Cristóbal Déniz, el sábado 25 durante una audiencia en el Aula Pablo VI con ocasión del Jubileo de los Comunicadores.

Ahí, según recoge el diario español La Razón, el Santo Padre le dijo a Mons. Déniz “quiero ir a Canarias”, al tiempo que felicitó el trabajo realizado por la Iglesia Católica a favor de los migrantes que llegan al archipiélago español, que se encuentra en el noroeste de África.

En septiembre de 2024, el Papa Francisco había hablado sobre este anhelo suyo en la rueda de prensa durante el vuelo de regreso de su viaje a Asia y Oceanía.

Las más leídas 1 2 3 4 5

En esa ocasión, tras compartir que deseaba visitar Argentina —”Me gustaría ir, es mi pueblo, me gustaría ir, pero aún no está decidido”—, el Santo Padre dijo que estaba “pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente”.