Apenas transcurrido su primer cuarto de siglo de vida, José Andrés Calderón acudió con un megáfono y un rosario en sus manos a las escalinatas de entrada al Santuario de la Inmaculada Concepción situado en la calle Ferraz de Madrid (España) el 12 de noviembre de 2023.

Nacía entonces el Rosario de Ferraz, una iniciativa que trataba de aportar una actitud y visión trascendente a las protestas que, desde días antes, se producían en el lugar en contra de los pactos postelectorales liderados por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Dichos acuerdos fueron tildados como “inmorales” por algunos obispos españoles y generaron una crisis social y política que fue analizada por la Conferencia Episcopal Española.

Durante los primeros 15 días, el rezo del que ha llegado a conocerse como Rosario de Ferraz transcurrió sin dificultades ni impedimentos. Sin embargo, el lunes 27 de noviembre de 2023, se presentaron 20 policías de las unidades antidisturbios con una orden para impedir el rezo.

Además, se comunicó la prohibición de rezar los tres días siguientes. Sólo una presencia multitudinaria de fieles que encararon la presión policial mandada por el Gobierno mostrando sus rosarios logró que no se vulnerara el derecho fundamental a la libertad religiosa.

En el mes de mayo de 2023 comenzaron a llegar multas de la Delegación del Gobierno, que ya superan los 5.000 euros y frente a las que Calderón ha interpuesto los pertinentes recursos administrativos, si bien augura que el asunto acabará en los tribunales.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Y hasta el día de hoy, a pesar de todo, han seguido rezando día a día, en una muestra sin precedentes de la devoción mariana y el compromiso social y político de católicos de a pie que ha trascendido las fronteras.

Por el camino, muchos han aprendido a rezar el Rosario, otros han experimentado una conversión en su vida, al menos una mujer de origen judío recibirá las aguas bautismales próximamente y miles rezan desde el salón de sus casas siguiendo la iniciativa a través de las redes sociales.

Calderón explica que a él también le ha transformado la experiencia: “El rezo del Santo Rosario ha cambiado radicalmente mi vida”, afirma, tanto en lo personal como en lo sentimental y profesional.

Su determinación, a pesar de los peligros, sigue intacta: “Rezaremos por España y por la conversión del mundo con permiso gubernamental o sin él”.

¿Cuáles han sido las mayores dificultades?

Ha habido muchas dificultades. Rezar durante más de 370 días, per se, es complicado. El transcurso de un invierno, una primavera, un verano y un otoño es una larga travesía a través de la cual te suceden muchas cosas. En el propio Rosario, pero también a nivel personal en todas esferas de mi vida. No es fácil perder amigos y a personas que jamás pensarías que te traicionarían o darían de lado.

Desde el principio hubo fuertes presiones para que dejáramos de rezar. Sin embargo, entendimos que era el momento de laicos comprometidos con Cristo, María y España. A las pocas semanas de comenzar a rezar empezamos a sufrir un implacable periplo judicial y administrativo: prohibiciones, multas, juicios y amenazas. Incluso recientemente el propio delegado del Gobierno, en El País, reconoció que estaba buscando fórmulas para mandarnos a rezar a un oscuro parque.

Dicho todo esto, estas y otras muchas dificultades son absolutamente llevaderas cuando intentas tener siempre presente a Dios y nuestra Madre del Cielo como escuderos. Si te soy sincero, si me hubieras preguntado hace un año que íbamos a estar durante todo este tiempo te habría dicho que imposible. Sin embargo, nada es irrealizable si tenemos a Cristo como nuestro principal referente.

Me lancé terrenalmente al vacío. El día que el Gobierno me prohibió rezar, sabía que si acudía todo iba a cambiar para mí

¿Qué frutos concretos para la sociedad ha dado Dios a través de esta iniciativa?

Son muchísimos. Quizá es el momento de plantearse escribir un libro sobre todo lo que ocurre cada tarde. A través del Rosario de Ferraz, se han generado noviazgos y hasta una boda. Es increíble presenciar cómo, a través de la Virgen, dos personas pueden unirse y cambiar radicalmente su vida. Y todo ello, siendo testigo de este proceso.

Por otro lado, cada tarde rezan con nosotros miles de personas de todo el mundo. En tan solo diez meses, nuestro canal de YouTube, “Rosario en Ferraz”, ha conseguido más de un millón de visualizaciones. Me consta que muchas tardes familias enteras rezan con nosotros desde el salón de su casa. Personas de todo el mundo y que luego, algunas de ellas, acuden presencialmente a rezar al Santuario del Inmaculado Corazón de María. Católicos de toda España y del mundo han acudido expresamente a las escaleras para unirse presencialmente con nosotros.

No obstante, los mayores logros son la reseñable cantidad de personas que han aprendido a rezar el Rosario gracias a esta iniciativa; es ver cómo hombres que nos decían que fuéramos a rezar al templo ahora están con nosotros; o los casos de una judía que se va a bautizar en unos meses o una mujer que en junio se va a confirmar. Todo ello gracias a nuestra Capitana.

En lo personal ¿cómo ha impactado esta experiencia en su vida de fe?

El rezo del Santo Rosario ha cambiado radicalmente mi vida. Es algo que no se lo he contado a nadie. Es cierto todo lo que dicen respecto a que el rezo del Rosario genera unos cambios internos tan profundos que sorprenden.

Dios siempre ha estado presente en mi vida. Ahora bien, desde que decidí coger el megáfono el 12 de noviembre de 2023 todo ha dado un giro de 180 grados en mi proyecto vital. Personal, sentimental y profesionalmente.

Todos los planes que tenía se esfumaron repentinamente y mi prioridad ha sido, y sigue siendo, el rezo diario en Ferraz. He sido más consciente de las palabras de Cristo en Lucas 9, 25: “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se arruina a sí mismo?”.

Cada tarde rezando el Rosario te lleva a intensos momentos de reflexión con Cristo, a través de María. Te das cuenta de cómo cosas que considerabas imprescindibles en tu vida no lo eran tanto y cómo otras se han vuelto insustituibles. Profundizas en que, al final de todo, en polvo somos y en polvo nos convertiremos. O, dicho en términos más esperanzadores y agustinianos, que nuestra última patria radica en el Cielo.

Al final, cuando presencié que todo lo que tenía pensado en mi horizonte vital se esfumaba y cómo algunos no entendían mis decisiones… Me lancé terrenalmente al vacío. El día que el Gobierno me prohibió rezar, sabía que si acudía todo iba a cambiar para mí. Sin embargo, ya sabía que no existía ninguna opción. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres (Hechos 5, 29). Sentí profundamente que Cristo me había mandado como misión acompañar cada tarde a la Virgen para rezar por la Salvación de España y del mundo entero.

Una multitud reza el Rosario en Madrid en el día de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Crédito: ACI Prensa.

En su momento, explicó al Cardenal Omella que esta actividad ponía en riesgo su futuro laboral como inspector de Policía. ¿Esto se ha concretado de alguna manera? ¿Ha cambiado de parecer en cuanto al desarrollo profesional?

Lo cierto es que las multas y la presión gubernamental lo dificultan. En esta oposición una de las pruebas es una entrevista. En ella, miran tus “antecedentes” penales y administrativos. En consecuencia, verían los casi 6.000 euros en multas por desobediencia a la autoridad.

Como comprenderás es la excusa perfecta para echarme del proceso selectivo. “¿Cómo vas a liderar equipos como inspector si has demostrado públicamente que sigues tus convicciones religiosas antes que obedecer a la autoridad a la que estás sometido como miembro del Cuerpo Nacional de Policía?”.

Actualmente, el Rosario del Inmaculado Corazón de María es mi prioridad y lo seguirá siendo mientras continuemos allí. Gracias a Dios, he conseguido un trabajo que, con esfuerzo y sacrificio, me permite ir todas las tardes a rezar. Respecto a lo que será de mi vida a medio y largo plazo, como ya he dicho, se lo he confiado a Él y a Ella. Que Cristo y María decidan sobre mi camino.

El Rosario de Ferraz por la conversión de España se realiza desde el 12 de noviembre de 2023. Crédito: Rosario de Ferraz.

¿En qué situación está todo lo relacionado con multas y cuestiones judiciales?

Estamos recurriendo todas y cada una de las multas. Se encuentran todavía en vía administrativa. Probablemente tendremos que acudir a los tribunales. Estamos preparados para todo.

Por otro lado, hemos presentado un recurso al TEDH por vulneración del derecho a la libertad religiosa y al derecho de reunión Como he dicho siempre, agotaremos todas las vías posibles para defender el derecho de los católicos a rezar en la vía pública.

Es inadmisible que el poder político pueda arbitrariamente y sin ningún juicio de proporcionalidad prohibir rezar a Dios. Esto solo sucede en regímenes despóticos y tiránicos, por más que se disfracen bajo telas democráticas.

¿Qué futuro le espera a esta convocatoria al rezo público del Rosario a diario?

Solo Dios dirá. Probablemente habrá un día en que no recemos todos los días en esas escaleras y se abrirán otras alternativas. Es una decisión difícil que diré a su debido momento y que tomaré después de rezarlo mucho.

Hasta entonces seguiremos cada tarde rezando a las 19:30. Personalmente es un regalo estar cada día orando con lo que ya es una familia: la familia del Inmaculado Corazón de María. Rezaremos por España y por la conversión del mundo con permiso gubernamental o sin él. Oraremos hasta el último día con Fe, devoción y amor. Sea en Ferraz o en cualquier otro lugar, esta travesía solo acaba de comenzar.