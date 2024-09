El Papa Francisco ha cancelado todos los compromisos que tenía programados para este lunes 23 de septiembre debido a que padece una leve gripe.

En un mensaje enviado desde la oficina de prensa de la Santa Sede a primera hora de esta mañana, el Vaticano informó acerca del estado de salud del Santo Padre.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

“Debido a una leve gripe, y como medida de precaución ante el viaje de los próximos días, se cancelan las audiencias papales previstas para hoy”, se lee en el breve comunicado.

El Papa Francisco tenía previsto recibir hoy en el Palacio Apostólico a los participantes del “Christmas contest” y a los miembros de la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, entre otros.

El próximo jueves 26 de septiembre emprenderá su viaje a Bélgica y Luxemburgo y regresará al Vaticano el domingo 29.

Esta breve pero intensa visita a los dos países europeos la realizará tan sólo unos días después de haber regresado del viaje más largo y complicado de su pontificado.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Cabe recordar que el Papa Francisco visitó 4 países diferentes de Asia y Oceanía — Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur — a mediados de este mes.

Durante el extenso viaje, de 11 días de duración, se mostró enérgico y parecía gozar de buena salud, a pesar de los cambios de hora, las largas horas de avión y los numerosos actos públicos.

Desde que regresó al Vaticano el pasado 13 de septiembre ha continuado con sus compromisos sin apenas descanso.

La salud del Papa Francisco

A finales de noviembre de 2023, el Papa Francisco sufrió una inflamación en los pulmones a causa de una “leve gripe” cuyos efectos arrastró hasta marzo de 2024.

Durante esos meses el Papa Francisco también se vio obligado a reducir su agenda debido a que la gripe le causó dificultades para respirar y le impidió leer en voz alta la mayoría de sus discursos.

De hecho, se vio obligado a cancelar su viaje a Dubái, programado para el 1 de diciembre, para participar en la 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como la COP28.

Asimismo, el Pontífice cedió de manera recurrente la lectura de la mayoría de sus homilías alegando que no superaba “un poco de bronquitis” o “un leve resfriado”, según la ocasión.

El pasado mes de marzo, Sergio Alferi, el médico que ha operado del abdomen dos veces al Papa Francisco, afirmó que no hay “ninguna situación preocupante” en la salud del Pontífice y que no padece ninguna enfermedad particular.

“El Santo Padre se adapta bien a su edad y a sus ocasionales dificultades respiratorias en las épocas más frías, debido también a la anterior operación pulmonar a la que fue sometido hace muchos años”, explicó en aquella ocasión.