Los casi 500 años que han pasado desde las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe han visto surgir diversidad de mitos en torno a la imagen plasmada milagrosamente en la tilma de San Juan Diego, como un supuesto origen pagano o que se trataría de una pintura realizada por manos humanas. ¿Qué hay de cierto en esto?

El P. Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego y uno de los mayores expertos en las apariciones de la Virgen de Guadalupe, aclara la verdad en torno a estas historias.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

1. ¿La Virgen de Guadalupe es la diosa mexica Coatlicue disfrazada de católica?

Hay quienes sostienen la idea de que la Virgen de Guadalupe es una adaptación católica de la diosa mexica (azteca) Coatlicue Tonantzin, una mezcla de mujer con serpientes que representaba la fertilidad.

Pero el P. Chávez, Teólogo Magistral del Cabildo de la Basílica de Guadalupe y director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, es contundente: “no es ninguna adaptación de ninguna diosa”, pues Santa María “no toma ninguna idolatría”.

“A ella no se le llama Coatlicue —que sería la idolatría—, se le llama Tonantzin, que no es ninguna idolatría, sino que significa 'nuestra venerable madre', y como lo dicen los indígenas en diminutivos: 'nuestra madrecita'. Es un título, no es la idolatría”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

“Jamás los misioneros del siglo XVI iban a hacer como un disfraz para una diosa pagana, que para ellos era simplemente satanás, el demonio, y vestirla como María. Eso es totalmente falso”, precisó.

2. ¿Fue pintada o fabricada por manos humanas?

El P. Chávez aseguró que este mito "es simple y llanamente imposible", pues, entre otros importantes detalles, la tilma de San Juan Diego "ni siquiera tiene brochazo, pincelada".

"Es una estampación, es un impreso como tal", afirmó, subrayando que “no tiene preparación la tela, está con sus hoyos, con sus poros, con sus imperfecciones, con la costura en medio. Es imposible hacer esto”.

Además, destacó el carácter milagroso de la imagen, porque “¿cómo es posible que haya durado a pesar de un accidente del ácido que se le derramó en 1784? ¿Cómo es posible que después del bombazo que le pusieron ahí el 14 de noviembre de 1921 no le pase nada?”.

“¿Cómo es posible que haya durado tanto tiempo en un lugar húmedo y salitroso?”, añadió, destacando que la imagen “no tuvo protección durante más de 116 años, no tuvo vidrio, no tuvo nada”, resistiendo “el humo de las velas, el incienso”.

3. ¿Tiene temperatura humana?

En redes sociales y correos electrónicos se ha difundido este mito, dijo el P. Chávez, pero precisó que “la imagen no tiene, no presenta (...) una temperatura humana”.

“Es lógico que el mármol, la piedra, la madera, la tela, tienen diferentes temperaturas”, dijo. La tilma de San Juan Diego, indicó, es “una tela hecha de planta, de un agave que se llama Ixotl, y no presenta una temperatura como si fuera un ser humano”.

4. ¿Sus ojos se mueven?

El P. Chávez dijo que en redes sociales hay quienes "dicen que poniéndole una luz fuerte se dilatan los ojos y cosas por el estilo. No hay tal. No es que se muevan, no es que se dilaten".

Para el canónigo de la Basílica de Guadalupe "se malinterpretó una cosa que el oftalmólogo Enrique Graue señaló: que los ojos parecen humanos, en el sentido que se ven como una fotografía humana, con profundidad y reflejos humanos".

5. ¿Flota sobre el manto?

El director del Instituto de Estudios Guadalupanos fue tajante: "No flota la imagen de la Virgen de Guadalupe", sino que "está impresa en la tilma".

Tampoco "son dos o tres imágenes puestas una sobre la otra", como algunos aseguran.

6. ¿Una de las manos de la Virgen de Guadalupe es más oscura que la otra?

El P. Chávez señaló que si bien “es posible” con las sombras y la luz en la imagen que se vea una mano más oscura que la otra en la tilma de San Juan Diego, él no está de acuerdo con quienes sostienen que esto se interprete “como la mezcla entre la raza blanca y la raza más oscura, más morena. Esas ya son interpretaciones más bien devocionales”, que “están bonitas, pero no hay ninguna correspondencia con un códice o con la mentalidad indígena”.

Lo que sí tiene fundamento, precisó, es que por la posición de las manos se entiende como rezar tanto para europeos como para los indígenas americanos, que veían a la Virgen “en paso de danza”, que para ellos era su forma de hacer oración.

7. ¿Se proyectó de forma milagrosa una luz en el vientre de la Virgen de Guadalupe?

Respecto a una imagen que se ha viralizado en redes sociales que muestra un haz de luz sobre el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe, el P. Chávez señaló que “es complicado saber si fue un milagro en ese momento, porque no sabemos si fue un rayo de luz que haya topado con alguna de las cosas metálicas que se encuentran cerca, y que haya proyectado una luz en su vientre”.

“Lo que sí sabemos es que ella es defensora de la vida”, dijo, y destacó que esto se evidencia en “el simple hecho de que ella tenga una cinta oscura arriba del vientre, significa que está en cinta, por lo tanto que está Jesucristo Nuestro Señor en su inmaculado vientre”.

8. ¿Se ven palabras en la imagen de la Virgen de Guadalupe?

Frente a quienes dicen que se pueden encontrar palabras escritas en la imagen de la Virgen de Guadalupe, el experto en el acontecimiento guadalupano aseguró que “yo sinceramente no veo eso por ningún lado”.

"Ella se comunica con glifos, como se comunicaban los indígenas. Y cuando fue de palabra, lo hizo en náhuatl a través de Juan Diego, que después se fue traduciendo".

“En sus pliegues y todo eso no se pueden ver letras, eso más bien forma parte de nuestro cariño hacia ella e intentamos con luz y sombra ponerle ‘Pax’, ponerle esto o el otro”, pero “no hay esas palabras”.

9. ¿El obispo Fray Juan de Zumárraga trató mal a San Juan Diego?

El director del Instituto de Estudios Guadalupanos alentó a “quitar ya de nuestra mente y nuestro corazón” mitos como este contra el primer Obispo de México, el franciscano Fray Juan de Zumárraga.

“La clave, el eje del acontecimiento es el obispo”, aseguró, pues "si bien la Virgen de Guadalupe eligió un laico, metió en el paraíso un laico, le habló a un laico, le expresó su mensaje a un laico", la casita sagrada que ella pedía “no se hacía sin la autoridad del obispo”.

El P. Chávez precisó que quienes trataron mal a San Juan Diego cuando fue a ver a Fray Juan de Zumárraga “fueron los criados, que lo dejaron afuera”.

El franciscano “nunca lo trató mal, al contrario lo trató con tanto cariño”, así como “con mucho respeto, con mucha dignidad”, afirmó.

10. ¿Hay música oculta en la imagen de la Virgen de Guadalupe?

En base a un trabajo matemático, el contador público mexicano Fernando Ojeda dio con este descubrimiento, explicó el P. Chávez.

Tomando las flores y las estrellas en la imagen de la Virgen como si se tratara de notas musicales, Ojeda esbozó un pentagrama y encontró la melodía.

El P. Chávez señaló que repitieron el experimento con copias de los siglos XVI y XVII, “donde las estrellas y las flores están a criterio del pintor”, pero lo único que obtuvieron fue “ruidos, no armonía”.

“Solamente con la original sale una armonía perfecta y actualmente ya tiene un arreglo sinfónico. Es cierto, surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupe”, aseguró.

Publicado originalmente el 10 de diciembre de 2018. Ha sido actualizado para su republicación.