A un día de celebrarse la Solemnidad de la Asunción, hay quienes se preguntan si la Virgen María murió o estaba viva antes de ser llevada al Cielo. El famoso teólogo español José Antonio Fortea ha respondido a esta inquietud.

El Papa Pío XII y el dogma de la Asunción de la Virgen María

Con la constitución apostólica Munificentissimus Deus (“Benevolísimo Dios”), el Papa Pío XII definió ex cathedra el dogma de la Asunción de Santa María.

En ese documento, el Papa aseguró que “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste”.

“Si alguno, lo que Dios no quiera, osase negar o poner en duda voluntariamente lo que por Nos ha sido definido, sepa que ha caído de la fe divina y católica”, añadió.

Sin embargo, el documento pontificio no especifica si Santa María falleció o no.

En declaraciones para ACI Prensa, el P. Fortea explica que la ambigüedad en la constitución apostólica “no fue casualidad, fue expresamente querida”.

Tradiciones sobre el final de los días de la Virgen María

El sacerdote español, Doctor en Teología, recordó que en la historia de la Iglesia “había fundamentalmente dos tradiciones” respecto al final de los días de Santa María en la tierra.

Por un lado, apunta, los cristianos orientales “hablaban de la dormición de la Virgen. En Occidente no había al principio tanto esa tradición. Algunos afirmaban que se había producido la dormición. Otros no, decían que había muerto”.

El dogma de fe sólo es la Asunción

“Como no había unanimidad en ese campo y los dogmas lo que expresan es la fe”, señala, al final “se optó por dejarlo de forma ambigua”.

“La Iglesia no se ha opuesto ni a los que decían una cosa ni a los que decían otra, sin llegar nunca a dilucidar el asunto”, subraya.

El Papa Pío XII, ante la disputa teológica —dice el P. Fortea—, “optó por usar un término ambiguo”.

