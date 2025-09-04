Cada 5 de septiembre se celebra la fiesta de la Santa Madre Teresa de Calcuta, canonizada en 2016 por el Papa Francisco.

A continuación presentamos algunos datos significativos en torno a la vida de la santa, quien se dedicó enteramente al servicio de “los pobres entre los pobres”, convirtiéndose en testimonio de la misericordia divina en el siglo XX.

1. Bautizada con bellos nombres

Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia (en ese entonces, parte de Albania). Fue bautizada como Agnes Gonxha Bojaxhiu. ‘Agnes’, que en español es ‘Inés’, significa ‘pura’ o ‘santa’; mientras que ‘Gonxha’ significa ‘capullo de rosa’ o ‘pequeña flor’.

2. Perdió pronto a su padre, pero Dios estuvo siempre cerca

Hizo su primera comunión a la edad de cinco años y fue confirmada a los seis. A los ocho murió su padre y su familia pasó por un periodo de dificultades económicas. Recibió una sólida formación cristiana en casa y en la parroquia jesuita del Sagrado Corazón de Jesús.

3. Eligió el nombre de ‘Teresa’ en honor a una gran santa

A los 18 años dejó su hogar e ingresó al Instituto de la Bienaventurada Virgen María en Irlanda (Hermanas de Loreto). Tomó el nombre de ‘Teresa’ por Santa Teresa de Lisieux, Patrona de las Misiones y Doctora de la Iglesia.

4. Fue maestra en una escuela de Calcuta

Teresa llegó a Calcuta el 6 de enero de 1929, Solemnidad de la Epifanía, para trabajar como maestra. El 24 de mayo de 1937, fiesta de María Auxiliadora, realizó su profesión perpetua convirtiéndose así, como ella misma decía, en "esposa de Jesús" para "toda la eternidad".

5. Dejó la Orden a la que pertenecía

Durante los años en la Congregación de las Hermanas de Loreto se dedicó a la enseñanza. El 10 de septiembre de 1946, durante el viaje camino a su retiro anual, recibió lo que denominó la "llamada dentro de la llamada", en la que una sed de amor y almas se apoderó de su corazón. Allí vislumbra lo que sería una nueva Orden: las Misioneras de la Caridad. La santa dejaría a las Hermanas de Loreto y se abocaría a la nueva Orden.

6. Visiones de Jesús y el llamado al servicio al hermano pobre

Mediante locuciones y visiones, Jesús le fue mostrando la nueva misión a la que la llamaba. "Ven y sé mi luz", le suplicó el Señor. Cristo le reveló su dolor por el olvido de los pobres, su pena por lo poco que éstos lo conocían y el deseo de ser amado por ellos.

La Madre Teresa ya vestida con el sari blanco orlado de azul, se introdujo en el mundo de los más necesitados de Calcuta, India, ciudad habitada por mucha gente en extrema pobreza. Recibió un curso de medicina con las Hermanas Médicas Misioneras y encontró alojamiento temporal con las Hermanitas de los Pobres.

7. Fórmula espiritual: misa diaria, confesión frecuente y la ‘novena de emergencia’

Comenzaba su día con la Eucaristía y salía de casa con el rosario en la mano y lo rezaba casi todo el tiempo. Esa era la fuente de donde nutría su amor al Señor en los más pobres. Acudía a la confesión una vez a la semana.

Ante la gran cantidad de problemas que afrontaba con frecuencia y la dureza de su trabajo misionero, la Madre Teresa de Calcuta se ingenió una manera de pedir la intercesión de la Virgen María: la "Novena de emergencia", que puedes conocer AQUÍ.

8. Primera fundación fuera de la India: Venezuela

En la década de 1960, la Madre Teresa empezó a enviar a sus hermanas a diversas partes de la India. La primera casa de las misioneras que fundó fuera del país fue en Venezuela. Luego la Orden se expandió al resto de continentes, teniendo presencia incluso en países comunistas como la antigua Unión Soviética y Cuba.

9. Las Misioneras de la Caridad fueron solo el inicio

Un 7 de octubre de 1950, fiesta de Nuestra Señora del Rosario, se estableció oficialmente la nueva congregación de las Misioneras de la Caridad. Pero ahí no quedaría todo. La Madre también fundó la rama contemplativa de las Hermanas, así como a los Hermanos Misioneros de la Caridad, los Hermanos Contemplativos, los Padres Misioneros de la Caridad, los Colaboradores de Madre Teresa, y los Colaboradores Enfermos y Sufrientes. Asimismo inició el Movimiento Sacerdotal Corpus Christi.

10. "Oscuridad" y “luz”

Santa Teresa de Calcuta experimentó un profundo, doloroso y constante sentimiento de lejanía de Dios, incluso llegando a sentirse rechazada por Él, al tiempo que experimentaba un deseo creciente de su amor. Ella llamó "oscuridad" a esta compleja y larga vivencia interior. La experiencia de la “oscuridad” comenzó más o menos al inicio de su servicio a los pobres y continuó hasta el final de su vida.

Como bien se sabe, la Madre Teresa y San Juan Pablo II fueron grandes amigos. Fue este quien aprobó la apertura de la causa de beatificación de la Madre antes de que se cumplieran los cinco años de rigor después de la muerte del candidato, tal y como establece la Iglesia. San Juan Pablo II la beatificó el 19 de octubre de 2003, en el día de la Jornada Mundial de las Misiones.