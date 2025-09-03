¿Sabías que Marvel Comics, conocida por dar vida a icónicos superhéroes como Spider-Man, Capitán América, Iron Man, X-Men y los Vengadores, también produjo cómics basados en santos de la Iglesia Católica?

En este artículo, compartimos la historia de aquellos santos que protagonizaron una edición de las historietas de la popular compañía de entretenimiento.

San Francisco de Asís

“ Francisco, hermano del universo ”, de 1980, fue el primer cómic de un santo católico creado y publicado por Marvel Comics.

La historieta de 48 páginas, dibujada por John Buscema (quizás mejor conocido por su arte de Los Vengadores, Silver Surfer y Conan el Bárbaro) relata la vida completa de San Francisco de Asís.

Aunque se agotó en 2006, este cómic ha logrado vender más de un millón de ejemplares y ha sido traducido a ocho idiomas distintos, incluyendo francés, chino, japonés, swahili y dos versiones en español.

La idea de crear esta historieta surgió al final de la década de 1970, cuando el franciscano Fray Campion Lally entabló una conversación con Gene Pelc, quien en ese momento era el director de Marvel Comics en Japón y un asistente frecuente a la Misa en la capilla franciscana ubicada en Tokio. La sugerencia de Fray Lally fue conmemorar con un cómic el 800 aniversario del nacimiento de San Francisco en 1982. A Pelc le gustó la idea y sugirió que un fraile franciscano colaborara en la obra.

Cuando estuvo en circulación, este cómic apenas costaba 0.75 centavos de dólar. Actualmente no es sencillo conseguirlo, pero puede llegar a adquirirse por más de 30 dólares estadounidenses .

San Juan Pablo II

Durante la visita de Juan Pablo II a Japón en 1981, el misionero polaco radicado en Tokyo, P. Julian Różycki, amigo cercano de Pelc, le obsequió al Pontífice copias de “Francisco, hermano del universo”. Tras conversaciones con el Santo Padre, se organizó un encuentro entre Pelc y el P. Mieczyslaw Malinski, un amigo cercano del Papa y un destacado escritor religioso europeo, para el desarrollo de un cómic basado en la vida del Papa polaco.

Viajando a la sede de Marvel en Nueva York, Pelc y el P. Malinski se reunieron con el editor en jefe Jim Shooter, el escritor Steven Grant y el artista John Tartaglione.

A pesar de obstáculos como la ley marcial en Polonia y el atentado contra Juan Pablo II en mayo de 1981, el cómic “ La vida del Papa Juan Pablo II ” vio la luz en 1983 y también alcanzó un gran éxito como su predecesor, en parte debido a la popularidad del Papa en los años 1980.

En el cómic observamos momentos claves de la vida del Pontífice, como su juventud, su etapa como sacerdote en la Polonia comunista y su interés por el deporte.

En aquella época el precio de la historieta era de 1.5 dólares. El precio actual de un ejemplar usado bordea los 40 dólares, mientras que uno nuevo supera los 50 dólares.

Santa Teresa de Calcuta

En 1984, Marvel lanzó un cómic con una premisa similar, centrado en la figura de la Madre Teresa de Calcuta como personaje principal. Este cómic también fue creado por el equipo de artistas compuesto por Tartaglione y Shooter.

Aún es posible conseguir copias usadas de su historieta en tiendas virtuales como Amazon.com y así es descrita por un usuario:

“Aléjate de este cómic si buscas acción y peleas sin palabras, página tras página. En cambio, encontrarás la historia de cómo una persona común se convierte en héroe con agallas, fe y compasión y cambia cada una de las vidas de quienes toca, por todos los medios, en verdaderos creyentes”.

En su lanzamiento el cómic costaba 1.25 dólares, pero actualmente una copia puede adquirirse a unos 30 dólares . Si el cómic está nuevo, puede sobrepasar los 50 dólares.

Este artículo apareció originalmente el 6 de septiembre de 2023. Ha sido actualizado para su nueva publicación.

