Redacción Central

Por Redacción Central

28 de septiembre de 2025
12:29 a. m.

Sep. 28, 2025
12:29 a. m.

El 7 de octubre es la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, una especial celebración de la Madre de Dios centrada en la oración favorita del Papa San Juan Pablo II.

Según la tradición, fue la propia Madre de Dios quien un día se le apareció a Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), le enseñó a rezar el Santo Rosario y le pidió que se propagara esta práctica.

La Virgen María le prometió a Santo Domingo que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias.

Cercanos a la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario, aquí les ofrecemos una novena para pedir la intercesión de la Madre de Dios por nuestras necesidades y crecer en su amor filial.

