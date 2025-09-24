Este 24 de septiembre se inicia la novena a San Francisco de Borja, uno de los santos jesuitas más importantes que siendo viudo dejó todo para seguir al Señor en la orden de San Ignacio de Loyola, de la cual llegaría a ser superior general.

San Francisco tuvo 8 hijos y ya habiendo velado por la educación de todos, se unió a la Compañía de Jesús, que lideraría durante varios años, siendo incluso consejero del Papa quien lo buscaba para escuchar su parecer.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Si bien esta novena puede ser rezada por cualquier persona, los viudos que buscan consuelo, aquellos que dudan o creen que su vocación puede ser el sacerdocio, y quienes tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, pueden pedir especialmente la intercesión del santo con esta oración.

El P. Verjus afirmaba que “se puede decir con verdad que la Compañía debe a San Francisco de Borja su forma característica y su perfección. San Ignacio de Loyola proyectó el edificio y echó los cimientos; el P. Laínez construyó los muros; San Francisco de Borja techó el edificio y arregló el interior y, de esta suerte, concluyó la gran obra que Dios había revelado a San Ignacio".

“Bien sé que no son grandes, sino los que se conocen por pequeños; ni son ricos los que tienen, sino los que no desean tener; ni son honrados, sino los que trabajan para que Dios sea honrado y glorificado”, escribió una vez San Francisco de Borja a su amigo San Pedro Fabro, también jesuita.

Cercanos a la Fiesta de San Francisco de Borja, cuya fiesta se celebra cada 3 de octubre, aquí una novena en honor de aquel que dejó todas las riquezas de la realeza para ingresar a la Compañía de Jesús y servir en la Iglesia con San Ignacio de Loyola.

Las más leídas 1 2 3 4 5