Cada 21 de agosto comienza la novena a Santa Rosa de Lima, primera santa de América, cuya fiesta se celebra el 30 de agosto en el Perú y en otros países donde le tienen una gran devoción, aunque su fiesta universal es el día 23.

Santa Rosa de Lima es Patrona de América y las Filipinas, y tiene una multitud de patronazgos de los que sólo nombraremos algunos.

Es patrona de los institutos educativos, policiales y armados de Venezuela, de la Policía Nacional de la República del Perú, de la Policía Nacional del Paraguay y de las Fuerzas Armadas de Argentinas.

Debido a la enfermedad que le produjo la muerte, es la santa patrona de los tuberculosos.

Próximos a la fiesta de la primera Santa del continente americano, aquí les ofrecemos una novena que puede ser rezada en familia, comunidad, grupo o de manera personal.

