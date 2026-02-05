León XIV y el fundador de Sant’Egidio, Andrea Riccardi, abordaron en el Vaticano la situación internacional marcada por los numerosos conflictos abiertos en distintas regiones del mundo.

El encuentro se enmarcó –según el comunicado – en vísperas del 58º aniversario de esta realidad eclesial nacida en Roma y comprometida desde hace décadas con la paz, el diálogo y la atención a los más pobres.

Durante la conversación, hablaron también del elevado número de víctimas que provocan los conflictos armados, junto con la pobreza y los sufrimientos indecibles que padecen las poblaciones afectadas.

En este contexto, se subrayó la importancia del papel que los cristianos y la Iglesia están llamados a desempeñar en la promoción de la paz, contribuyendo activamente a la superación de la violencia y de las divisiones.

En particular, se destacó el valor del diálogo ecuménico e interreligioso como un recurso fundamental, promovido en el llamado “espíritu de Asís”: el movimiento de diálogo interreligioso y oración comunitaria por la paz mundial, iniciado por el Papa San Juan Pablo II el 27 de octubre de 1986 en esa ciudad italiana para rechazar el uso de violencia en nombre de la religión y favorecer el encuentro, la reconciliación y la convivencia pacífica entre los pueblos.

La Comunidad de Sant'Egidio es un movimiento laico católico fundado en 1968 por Andrea Riccardi en Roma que se enfoca en la oración, la solidaridad con los pobres (especialmente personas sin hogar y ancianos) y la paz, operando en más de 70 países.

