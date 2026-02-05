Este viernes 6 de febrero se estrena en España una película biográfica sobre Santa Gema Galgani, la mística italiana del siglo XIX que experimentó los estigmas de la Pasión de Jesús.

La producción española, dirigida por Óscar Parra, se adentra en la vida íntima de una mujer de finales del siglo XIX —interpretada por la actriz Laura Lebó— que vive una experiencia de fe radical marcada por los estigmas.

Con la intención de aferrarse lo más posible a la verdad histórica de la joven italiana canonizada por el Papa Pío XII en 1940, el guion de la película está basado en los escritos y correspondencia de la santa.

Según expone el director en el sitio web de la productora, no se trataba de hacer un “documental de catequesis”, sino de enfocarse en el conflicto entre la Gema humana y mística: “Hemos trabajado mucho en mostrar la reacción de su entorno: la incredulidad, el miedo, el amor de la familia Giannini. La cámara es testigo, no juez. Queremos que el espectador decida si ve a una enferma sufriente, a una mística o a ambas cosas”.

Para Parra la película titulada con el nombre de la santa según su grafía originaria, Gemma Galgani, “no es solo la historia de una santa; es la historia de una rebelde del espíritu”, por lo que su interés principal ha sido “explorar la fragilidad física frente a la fortaleza mental”.

Parra se vio atraído por esta historia "por su intensidad y su modernidad a pesar de estar ambientada hace más de un siglo” y espera que los espectadores "salgan del cine preguntándose por el significado de la fe, la enfermedad y el propósito del sufrimiento”.

“No es necesario tener fe para conectar con esta historia. Es una película sobre la pasión, la voluntad inquebrantable y el poder que tiene el amor, incluso cuando es invisible”, añade.

Quién fue Santa Gema Galgani

La joven santa, nacida en 1878, quedó huérfana de madre a los siete años y de padre a los 18. Tras criar a sus hermanos menores, entró a trabajar al servicio de la familia Giannini, que se constituyó casi en su propia familia, a la que acompañó a la ciudad italiana de Lucca.

Durante al menos tres años, a razón de tres días cada semana, Gema experimentó en su cuerpo los estigmas de la Pasión de Cristo en las manos y en los pies. A esto se sumaban las visiones particulares de su ángel de la guarda.

Su continua mala salud no le permitió ingresar en la congregación pasionista, aunque la orden la considera como tal y la incluye en su calendario santoral particular. Murió cuando contaba 25 años, en 1903.