La Fundación Universitaria Española (FUE) publica en un libro la conferencia que Mons. Georg Gänswein debía pronunciar sobre Benedicto XVI en un acto que fue suspendido en octubre de 2023 de manera sorpresiva tras una polémica mediática.

El volumen titulado Benedicto XVI, padre de la Iglesia, doctor de la Esperanza, contiene las ponencias impartidas por varios expertos sobre la figura del Pontífice alemán, entre los que se encuentran quien fuera secretario personal de Benedicto XVI, el Arzobispo Emérito de Madrid, Cardenal Antonio María Rouco Varela y el Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, entre otros.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La conferencia cancelada se enmarcaba en la apertura de curso del Aula Joseph Ratzinger de la FUE e iba a ser el primer acto público del actual Nuncio Apostólico de Lituania, Estonia y Letonia después de que el Papa Francisco lo enviara a la Diócesis de Friburgo sin un cargo concreto.

La ponencia cancelada entonces “por motivos de organización” llevaba por título Continuidad en el pensamiento y la obra de Joseph Ratzinger / Benedicto XVI. Apuntes para un retrato teológico.

En ella, Mons. Gänswein denuncia la caricaturización de la figura del Pontífice alemán tanto desde fuera como desde dentro de la Iglesia Católica: “Son muchas y variadas las deformaciones que han sufrido las intenciones verdaderas de Joseph Ratzinger en la opinión pública de la sociedad y de la Iglesia en los últimos años y decenios, hasta el punto de que se ha hecho de él uno de los católicos objeto de los mayores malentendidos”.

“Sin embargo, podemos estar agradecidos de que con él nos ha sido dado como Papa un hombre humilde y creíble, un teólogo apasionado y un obispo profundamente arraigado en la fe cristiana. Este Papa ha sido una bendición”, añade al concluir el texto.

Las más leídas 1 2 3 4 5

A lo largo de la ponencia, Mons. Gänswein aborda aspectos del pontificado de Benedicto XVI y su pensamiento teológico como la elección del nombre pontificio, la importancia del cristocentrismo, la primacía de la liturgia, la comprensión del Concilio Vaticano II, la cuestión de Dios y la verdad, así como la importancia de su trilogía Jesús de Nazaret.

La influencia de San Benito de Nursia

Así, Mons. Gänswein detalla que la elección del nombre de Benedicto se refiere “sobre todo a San Benito de Nursia” y no sólo a su predecesor en el ministerio pretino con el mismo nombre.

Para el Nuncio alemán, “la verdadera razón espiritual” para elegir el nombre del fundador del monacato occidental está vinculada a una recomendación que realizaba a los monjes: “Nada debe anteponerse al amor a Cristo”.

“Este lema benedictino recorre como una filigrana la obra teológica de Joseph Ratzinger y se concentra en un cristocentrismo consecuente que busca siempre la figura auténtica e íntegra de Jesucristo”, añade.

Cristología espiritual

Quien fuera secretario de Benedicto XVI expone que Ratzinger encontró en el desarrollo de “una cristología espiritual que comprendiera la totalidad y unidad internas de la figura de Jesucristo” una forma de salvar la tensión entre la explicación histórica de las Escrituras y su interpretación teológica.

En este sentido, subraya que el Papa alemán estaba convencido de que “la Sagrada Escritura debe leerse como una unidad” y que la exégesis bíblica debe anclarse en cuatro puntos de referencia: “La Sagrada Escritura, los credos de la Iglesia, el magisterio vivo y la fe concreta del pueblo de Dios”.

Primacía de la liturgia

En cuanto a la liturgia, Mons. Gänswein destaca que la convicción de Benedicto XVI era que “en la Iglesia nada debe tener prioridad sobre el culto”. Así, la Eucaristía “no es simplemente un rito que expresa la comunión humana y un acto humano de recuerdo, sino un sacramento en el que el Crucificado resucitado se da a sí mismo”.

“Con esto se comprende la eclesiología del Papa Benedicto XVI, que es nuclearmente una ‘concentración litúrgica del concepto e Iglesia’ y se concibe enteramente a partir de la Eucaristía", añade.

El Concilio Vaticano II y la cuestión de Dios

En relación con la comprensión del Concilio Vaticano II del Papa Benedicto XVI, quien fuera su secretario destaca que, poco después de su celebración, fundó la revista Communio junto a Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar, Louis Bouyer y Jorge Medina, en contraposición a otra publicación, Concilium, fundada por Antonie van den Boogaard, Paul Brand, Yves Congar, Hans Küng, Johann-Baptist Metz, Karl Rahner y Edward Schillebeeckx.

Mons. Gänswein recuerda el modo en que Ratzinger resumía el debate: “La Iglesia celebra concilios, pero es comunión”. A eso, añade que “la disputa entre Hans Küng y Joseph Ratzinger no es principalmente una disputa entre individuos, sino un debate muy serio y necesario sobre el verdadero legado del Concilio Vaticano II, que continua hasta nuestros días”.

Por otro lado, en la conferencia se apunta a que Benedicto XVI “esperaba que el Concilio arrojara nueva luz sobre la centralidad del misterio de Dios” un asunto presente en su reflexión teológica a lo largo de toda su vida y que Mons. Gänswein resume diciendo que “sólo quiere enseñar, en última instancia, una cosa: a vivir en una relación personal con Dios en el amor”.

Otro de los ejes del pensamiento teológico de Benedicto XVI abordado en la conferencia es “la relación entre razón y fe y, por tanto, también entre libertad y verdad, que para él incluye siempre la cuestión de la conexión entre fe bíblica y pensamiento filosófico” y que constituye “un hilo conductor de su pensamiento teológico”.

Por otro lado, Mons. Gänswein apunta a que Joseph Ratzinger “permaneció siempre fiel” al propósito de simplificar la fe “y lo practicó de forma especialmente intensa siendo Papa. Se trataba sobre todo de servir a la fe de los sencillos, hacia quienes su corazón se sentía particularmente inclinado”.

De la trilogía Jesús de Nazaret, el prelado afirma que condensa “todo el pensamiento teológico” del Pontífice que se presenta “en su expresión más madura y convincente, con su característica imbricación de profundización intelectual creyente e iluminación espiritual existencial de la vida humana y de la fe cristiana, que es presentada a los ojos del lector en toda su belleza”.