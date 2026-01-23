El arzobispo Georg Gänswein afirma que el cambio de Papas del año pasado ha traído una “dimensión positiva completamente nueva” al Vaticano.

“Sobre todo, ha habido un cambio para mejor en la atmósfera” con el Papa León XIV, dijo el nuncio del Vaticano para los estados bálticos y exsecretario del Papa Benedicto XVI a Rudolf Gehrig, de EWTN News, durante una entrevista el 20 de enero en Vilna (Lituania).

Gänswein comentó que tuvo dos reuniones con León el año pasado, la más reciente a mediados de diciembre.

“Ambos encuentros fueron muy, muy bien. Y el período intermedio me ha dejado muy claro que —para expresarlo de manera algo idiosincrática— la normalidad está regresando poco a poco”, afirmó, calificándolo como una señal para él de que “la fe y el Espíritu Santo están realmente en acción”.

“Usé el término normalización. Para mí, es importante ver que el Papa León simplemente ha enfatizado algunos asuntos que no son nuevos pero que han sido completamente pasados por alto en los últimos años”.

Gänswein es nuncio en Lituania, Letonia y Estonia, con base en Vilna, desde 2024. El puesto diplomático del arzobispo sigue a 17 años como secretario personal del Papa Benedicto XVI y 11 años como prefecto de la Casa Pontificia.

El nuncio, originario de Alemania, también elogió la “línea clara cuando se trata de proclamar la fe” del Papa León, la cual realiza “con alegría y convicción”.

“Cuando lees sus catequesis o sermones, puedes sentir que es un hombre que vive y proclama la fe con un espíritu agustiniano”, dijo Gänswein.

El Camino Sinodal Alemán

El arzobispo también se refirió al Camino Sinodal en Alemania, que está por celebrar su sexta y última asamblea a partir del 29 de enero.

Gänswein expresó su preocupación de que el proceso conduzca a una división más profunda en la sociedad y en la Iglesia, y subrayó que cualquier posible reforma debe siempre adherirse a la enseñanza establecida de la Iglesia.

“Cualquiera que haya seguido los acontecimientos en torno al Camino Sinodal desde el principio hasta hoy puede ver una cosa importante, a saber, que varias de las demandas del Camino Sinodal se alejan de la fe”, dijo.

“No hay duda de que sí existe la necesidad de cambiar y reformar ciertas cosas aquí y allá. Estoy de acuerdo con eso”, dijo el nuncio. “Sin embargo, lo que se ha mostrado hasta ahora en el Camino Sinodal es, para mí, una clara evidencia de que no se trata de un retorno a un profundizamiento de la fe, sino de un diluir la fe”.

Añadió que cualquier cambio no puede diferir de la posición de la Iglesia Católica sobre la moral, la ética, la estructura sacramental de la Iglesia o la autoridad oficial de los obispos.

“Sólo puedo esperar y rezar para que este camino equivocado simplemente termine pronto”, añadió.

Artículo publicado originalmente por EWTN News. Traducido y adaptado por el equipo de ACI Prensa.