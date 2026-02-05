El Papa León XIV recibió hoy en audiencia a Edi Rama, primer ministro de Albania, la tierra de Santa Madre Teresa de Calcuta.

El encuentro privado tuvo lugar esta mañana en el Palacio Apostólico del Vaticano y posteriormente el mandatario fue recibido en la Secretaría de Estado, como es habitual.

Según informó el Vaticano, Rama se reunió con el Cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado de la Santa Sede, y con Mons. Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales.

Durante esta reunión, se abordó el buen estado de las relaciones existentes entre la Santa Sede y la República de Albania, y se abordaron temas de interés común relativos a las relaciones entre la comunidad eclesial y la comunidad civil.

También analizaron las principales cuestiones regionales, entre ellas la situación en los países de los Balcanes occidentales y el camino de Albania hacia la plena integración en la Unión Europea.

Aunque existe un progreso hacia la estabilidad e integración europea de esta región, en la que se incluyen Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, todavía deben hacer frente a desafíos de gobernanza, economía y seguridad.

Según los últimos datos de 2024, en torno al 10 % de la población albanesa se considera católica. Santa Teresa de Calcuta, así como los mártires albaneses asesinados por su fe durante el régimen comunista en el siglo XX, se han convertido en un símbolo no sólo para los católicos, sino también a nivel nacional.