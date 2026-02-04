EWTN participará en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, que se realizará en la ciudad mexicana de Monterrey del 27 de febrero al 1 de marzo.

En un comunicado, el canal católico más grande del mundo —al que pertenece ACI Prensa—, indicó que visitarán México Luz Ivonne Ream, presentadora de radio y de la serie “En la Herida está la Misión”, y Ximena Izquierdo, gerente de EWTN para Amigos Misioneros en Latinoamérica y España.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

La visita de EWTN comenzará poco antes del CIFAM, llegando a México el 25 de febrero y con actividades programadas para el 26 “con algunos grupos católicos y parroquias”.

En declaraciones a ACI Prensa, Ximena Izquierdo aseguró que “nosotros como EWTN estamos muy contentos de haber sido invitados a participar de este Congreso Internacional de las Familias”, para poder “apoyar este enorme esfuerzo”.

En el evento, destacó, se unirán a “muchísimos de los 100 conferencistas que van a estar allí, muchos de los cuales ya los conocemos, porque son parte de la familia de EWTN”.

Además, buscarán llevar toda la información del CIFAM y sus frutos “a toda la red de televidentes de EWTN en Latinoamérica”, dijo.

Las más leídas 1 2 3 4 5

El CIFAM es convocado por Red Familia, Familia Unida, Juntos por México, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros Educativos (FAPACE) de México.

En el congreso se darán cita reconocidas personalidades religiosas católicas y de diversas denominaciones cristianas, además de expertos en relaciones de pareja, crianza, educación y psicología.

Entre otros, se encuentran la Dra. María Calvo, Doctora en Derecho y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Dr. Tomás Melendo, fundador de Edufamilia y Doctor en Ciencias de la Educación; el Dr. Carlos Beltramo, Doctor en Educación por la Universidad de Navarra; y el Dr. Jokin de Irala, Doctor en Medicina y en Epidemiología. También participarán sacerdotes conocidos por su ministerio de evangelización digital y a familias como el P. Ángel Espinosa de los Monteros y el P. José Juan Montalvo, el “Padre Borre”.

Para más información sobre la visita del equipo de EWTN a México, puede visitar la cuenta de Instagram @amisdeewtn y contactar a Amigos Misioneros de EWTN a través del WhatsApp +593 939730970.