EWTN participará en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) 2026, que se realizará en la ciudad mexicana de Monterrey del 27 de febrero al 1 de marzo.
En un comunicado, el canal católico más grande del mundo —al que pertenece ACI Prensa—, indicó que visitarán México Luz Ivonne Ream, presentadora de radio y de la serie “En la Herida está la Misión”, y Ximena Izquierdo, gerente de EWTN para Amigos Misioneros en Latinoamérica y España.
La visita de EWTN comenzará poco antes del CIFAM, llegando a México el 25 de febrero y con actividades programadas para el 26 “con algunos grupos católicos y parroquias”.
En declaraciones a ACI Prensa, Ximena Izquierdo aseguró que “nosotros como EWTN estamos muy contentos de haber sido invitados a participar de este Congreso Internacional de las Familias”, para poder “apoyar este enorme esfuerzo”.
En el evento, destacó, se unirán a “muchísimos de los 100 conferencistas que van a estar allí, muchos de los cuales ya los conocemos, porque son parte de la familia de EWTN”.
Además, buscarán llevar toda la información del CIFAM y sus frutos “a toda la red de televidentes de EWTN en Latinoamérica”, dijo.
El CIFAM es convocado por Red Familia, Familia Unida, Juntos por México, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros Educativos (FAPACE) de México.
En el congreso se darán cita reconocidas personalidades religiosas católicas y de diversas denominaciones cristianas, además de expertos en relaciones de pareja, crianza, educación y psicología.
Entre otros, se encuentran la Dra. María Calvo, Doctora en Derecho y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Dr. Tomás Melendo, fundador de Edufamilia y Doctor en Ciencias de la Educación; el Dr. Carlos Beltramo, Doctor en Educación por la Universidad de Navarra; y el Dr. Jokin de Irala, Doctor en Medicina y en Epidemiología. También participarán sacerdotes conocidos por su ministerio de evangelización digital y a familias como el P. Ángel Espinosa de los Monteros y el P. José Juan Montalvo, el “Padre Borre”.
Para más información sobre la visita del equipo de EWTN a México, puede visitar la cuenta de Instagram @amisdeewtn y contactar a Amigos Misioneros de EWTN a través del WhatsApp +593 939730970.