“¡Cambiemos el mundo familia por familia!”, es la invitación que lanzan desde el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), que este 2026 tendrá como sede la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 27 de febrero al 1 de marzo.

El evento es convocado por Red Familia, Familia Unida, Juntos por México, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la Federación de Asociaciones de Padres y Amigos de Centros Educativos (FAPACE) de México.

En diálogo con ACI Prensa el 21 de enero, Mario Romo, director nacional de Red Familia, afirmó que cambiar el mundo “familia por familia” no es solo una opción, sino “el camino; no hay otro”. Subrayó además que “el cambio real y trascendente comienza en el corazón de cada persona y luego se extiende a los miembros de la familia”.

“Primero una persona, luego una familia y luego una sociedad”, subrayó.

El Congreso Internacional de las Familias reúne a importantes personalidades religiosas católicas y de diversas denominaciones cristianas, así como expertos en educación, psicología, relaciones de pareja y crianza.

Entre otros, se encuentran la Dra. María Calvo, Doctora en Derecho y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Dr. Tomás Melendo, fundador de Edufamilia y Doctor en Ciencias de la Educación; el Dr. Carlos Beltramo, Doctor en Educación por la Universidad de Navarra; y el Dr. Jokin de Irala, Doctor en Medicina y en Epidemiología. También participarán sacerdotes conocidos por su ministerio de evangelización digital y a familias como el P. Ángel Espinosa de los Monteros y el P. José Juan Montalvo, el “Padre Borre”.

Por parte del episcopado se ha confirmado la participación del Arzobispo de Monterrey, Mons. Rogelio Cabrera; y de Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano.

También figuran entre los ponentes Ana Paula Macías y Gabriel Rivera, fundadores de la plataforma “Matrimonios por Siempre”; y el matrimonio de músicos cristianos Majo Solís y Danilo Ruiz, conocidos como Majo y Dan.

“Una semilla que va a florecer ”

Mario Romo destacó que la perspectiva del congreso y sus participantes contrasta con quienes, sin “una visión trascendente del ser humano y de la existencia de Dios”, buscan cambiar el mundo “desde lo político, desde la parte externa a las personas”. “Ya sabemos que esas utopías nunca terminan bien”, dijo.

Sin embargo, precisó, “somos muy realistas también”, destacando que “el congreso está basado en una visión de realismo con esperanza: sabemos que no hay familias perfectas, pero sí que hay familias más funcionales o menos funcionales. Y también sabemos que toda familia siempre puede ser mejor”.

“Con esta visión es que ofrecemos toda la metodología, los talleres, las salas de escucha, la expo, los programas” que se ofrecen en este congreso internacional, con la “certeza” de que “todo lo que se haga va a dejar una semilla que va a florecer en muchas de las personas y familias que acudan”.

El Director de Red Familia advirtió que “en México –esto ha ido creciendo– el 40 % de las familias están encabezadas por una mujer” en un hogar en el “que no está el papá presente”.

“Es una realidad ya no pequeña, excepcional, sino que se está acercando cada vez más a ser la mitad de todas las familias de nuestro país”, alertó.

Romo subrayó que “esto no quiere decir que dé lo mismo si está el papá o no”, por lo que se debe “hacer política pública para que, en la medida de lo posible, los matrimonios, las uniones, las parejas sigan juntas”.

Al mismo tiempo, dijo, “hay que atender y ayudar a quienes ya están viviendo esa realidad”.

La “crisis” de las nuevas tecnologías

El congreso también tiene en la mira el tema de cómo hacer frente a las nuevas tecnologías, que muchas veces parecen motivar una “crisis” dentro de las familias.

“Al final, la crisis también es una oportunidad”, destacó Romo: “lo que hay que hacer justo es aprovechar lo mejor que ofrece esto y aminorar los riesgos”.

“Esto es algo que también se va a platicar, se va a discernir y se darán algunas herramientas prácticas para que las familias puedan vivir de mejor manera conviviendo pues con estas tecnologías”, indicó.

Monterrey, “un puerto de salida”

Mario Romo aseguró que desde el congreso se busca que Monterrey, como sede del evento, no sea solamente “un punto de llegada”, sino “un puerto de salida”, con nuevos procesos, la multiplicación de iniciativas y diversas alianzas, así como “mejores prácticas a nivel mundial”.