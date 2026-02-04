El Obispo de Catamarca (Argentina), Mons. Luis Urbanc, se reunió con el Papa León XIV, a quien le obsequió una reliquia del Beato Mamerto Esquiú.

El Santo Padre lo recibió el sábado 31 de enero en una audiencia privada que duró 25 minutos y constituyó el primer encuentro oficial entre ambos. “El diálogo con él fue muy ameno”, reconoció el prelado.

Sobre los temas tratados, Mons. Urbanc precisó: “Hablamos sobre el bicentenario del natalicio del Beato Mamerto Esquiú, le expliqué las características de su figura a partir del lema que hemos propuesto para este año: ‘Beato Mamerto Esquiú, apóstol y ciudadano, servidor de la unidad’. Le interesó mucho escuchar este testimonio”.

Este tiempo especial que vive la Diócesis de Catamarca con motivo del bicentenario del nacimiento de Fray Esquiú tiene por objetivo profundizar sobre la vida, obra y testimonio del fraile franciscano que marcó la historia y la espiritualidad del pueblo catamarqueño y de la región.

Además de su profundo compromiso con los pobres, que no olvidó en sus años de Obispo, Fray Esquiú es recordado como el “orador de la Constitución”, ya que en 1853 pronunció un famoso discurso instando a acatar la Constitución Nacional, documento que fue crucial para la paz y el fin de las guerras civiles. Fue beatificado el 4 de septiembre de 2021.

Mons. Urbanc también obsequió al Papa León XIV el libro de las cartas a Odorico y otro de la Virgen del Valle, además de una reliquia de primer grado del Beato Mamerto Esquiú consistente en un pedacito de hueso, un rosario con cruz de rodocrosita —piedra semipreciosa que identifica a Catamarca— y nueces confitadas, producto típico de la región.

El obispo señaló que el Santo Padre recordaba muy bien a la Virgen del Valle, patrona de Catamarca, advocación que conoció cuando visitó la zona de Cafayate y Santa María, en sus tiempos como superior de los agustinos.

Otros de los temas conversados fueron la falta de vocaciones consagradas, lo cual es una dificultad en la diócesis; y la próxima participación de Mons. Urbanc en la Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero en Chiclayo (Perú), a la que asistirá en calidad de presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Argentina.

El Papa “mandó su bendición a todos los catamarqueños”, transmitió el prelado.