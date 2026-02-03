El Vaticano ha hecho pública la agenda de celebraciones litúrgicas que presidirá el Papa León XIV entre febrero, marzo y principios de abril de 2026, un periodo marcado por el inicio de la Cuaresma y la preparación de la Semana Santa y la Pascua.

Según el calendario publicado por la Oficina de Celebraciones Litúrgicas, el Pontífice comenzará sus visitas pastorales por distintas iglesias de Roma el 15 de febrero cuando celebrará Misa en la parroquia Santa María Regina Pacis, situada cerca de la playa, en Ostia Lido.

Con esta iniciativa, León XIV inicia un recorrido por cinco parroquias de Roma —una por cada sector pastoral— para fortalecer su cercanía con la diócesis de la que es obispo.

Miércoles de Ceniza

El miércoles 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, el Papa presidirá una procesión penitencial desde la Iglesia de San Anselmo, seguida de la Misa con la bendición e imposición de cenizas en la Basílica de Santa Sabina, en el Aventino, una de las siete colinas de Roma. Esta tradición se remonta al Papa Gregorio Magno, poco después de la construcción de la basílica en el año 422, marcando así el inicio del tiempo de Cuaresma.

El domingo 22 de febrero, León XIV visitará la parroquia Sacro Cuore di Gesù, en el barrio romano de Castro Pretorio, muy cerca de la estación de tren Termini, donde celebrará Misa por la mañana. Por la tarde, comenzarán los Ejercicios espirituales para el Santo Padre y la Curia Romana, que se extenderán hasta el 27 de febrero.

Estas meditaciones se realizarán en el Palacio Apostólico, según confirmó el Vaticano. Bajo el pontificado del Papa Francisco esta práctica cambió y se trasladó a la Casa del Divino Maestro, un convento reservado y silencioso, ubicado en la localidad de Ariccia a unos 45 km de Roma.

Anteriormente, estas predicaciones tenían lugar en la Capilla Redemptoris Mater, un espacio que permitía la asistencia de numerosos prelados y facilitaba que el Papa y sus secretarios siguieran las meditaciones desde una zona lateral junto al altar.

En todo caso, el Vaticano no ha especificado si los ejercicios espirituales se desarrollarán en la Capilla Redemptoris Mater o en la Capilla Paulina, dedicada a los santos Pedro y Pablo, que fue concebida como una capilla "parva" palatina en contraste con la Capilla Sixtina, y que ha estado históricamente vinculada a la custodia del Santísimo Sacramento y a la oración del Papa.

Esta última no suele estar abierta al público y durante el cónclave fue el punto de partida de la procesión de los cardenales electores hacia la Capilla Sixtina. Además fue el lugar en el que León XIV se detuvo a rezar justo después de ser elegido sucesor de Pedro.

Visitas pastorales por distintas iglesias de Roma

Durante el mes de marzo, el Papa continuará su recorrido pastoral por las parroquias de Roma, visitando el día 1 de marzo la parroquia Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, donde celebrará Misa por la tarde. La siguiente semana, el 8 de marzo, se trasladará a la parroquia Santa Maria della Presentazione, también para presidir la Eucaristía a las 17:00 (hora local). Finalmente, el 15 de marzo, León XIV visitará la parroquia Sacro Cuore di Gesù en Ponte Mammolo, celebrando allí la Santa Misa a la misma hora.

Los compromisos de su agenda para la Semana Santa, uno de los periodos más intensos de trabajo para el Pontífice, arrancará con la celebración del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro del Vaticano por la mañana con la que conmemorará la entrada de Jesús en Jerusalén.

Semana Santa

El Jueves Santo, 2 de abril, León XIV celebrará la Misa Crismal en la Basílica de San Pedro a las 9:30 (hora local) en presencia de todos los sacerdotes de Roma.

Por la tarde, el Pontífice se trasladará para celebrar la Misa de la Cena del Señor hasta la Basílica de San Juan de Letrán , c atedral del obispo de Roma.

León XIV recupera así esta tradición histórica después de que durante 12 años el Papa Francisco optase por celebrar la Misa in Coena Domini en otros lugares empapados de dolor como cárceles o centros de inmigrantes.

Al día siguiente, Viernes Santo, el Pontífice presidirá la Celebración de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro a las 17:00 (hora local) y por la noche, a las 21:15 (hora local), dirigirá el tradicional Vía Crucis en el Coliseo para presidir las catorce estaciones que recorren desde la condena a muerte de Jesús hasta su sepultura, en una de las ceremonias más seguidas por los fieles de Roma.

Esta tradición recoge la persecución que sufrieron los primeros cristianos por el Imperio Romano y suele presidirse desde un palco habilitado en el Monte Palatino al aire libre.

El Sábado Santo, 4 de abril, el Papa presidirá la Vigilia Pascual, la única celebración del año en la que no hay consagración en señal de luto por el martirio de Jesús. Tendrá lugar en el atrio de la basílica de San Pedro, con la breve ceremonia del encendido del fuego y bendición del cirio pascual. En años anteriores, el Papa Francisco solía bautizar y dar la primera comunión a un grupo de adultos, si bien esto todavía no ha sido confirmado por el Vaticano.

La Semana Santa del Papa concluirá el Domingo de Resurrección el 5 de abril. León XIV celebrará una Misa en la plaza de San Pedro, seguida por el largo discurso pascual y la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica, para rezar por la paz en el mundo.