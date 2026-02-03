Bajo el lema La paz comienza con la dignidad: Un llamamiento mundial para poner fin a la trata de personas, la Iglesia Católica celebra este año la decimosegunda Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas.

Este 2026, la celebración coincide con la festividad de Santa Josefina Bakhita, símbolo universal de la lucha contra la esclavitud moderna.

Establecida por el Papa Francisco en 2015, la Jornada siempre se coordina a través de la red internacional Talitha Kum, liderada por religiosas, y promovida por la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG) y la Unión de Superiores Generales (USG).

Además, participan numerosas organizaciones eclesiales y civiles, entre ellas Cáritas Internationalis, el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), la Comunidad Papa Juan XXIII, la Comunidad de Sant’Egidio, el Movimiento de los Focolares y otras instituciones en todo el mundo.

Según datos de Naciones Unidas (ONU), 27 millones de personas son víctimas de la trata a nivel global, principalmente mujeres, niños, migrantes y personas desplazadas.

Este fenómeno adopta múltiples formas —desde la explotación sexual hasta el trabajo forzado, la servidumbre doméstica o el matrimonio forzado— y se está expandiendo en el entorno digital.

Programación de la Jornada en Roma

Entre el 4 y el 8 de febrero, Roma acogerá encuentros de formación, actividades de sensibilización y eventos de oración, culminando con el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro junto al Papa León XIV.

El miércoles 4 de febrero se ha organizado un taller de formación en línea liderado por jóvenes, destacando su papel en la movilización contra la trata. Además, algunos delegados internacionales de la XII Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas participarán en la Audiencia General que el Papa presidirá desde el Aula Pablo VI del Vaticano.

El jueves 5 de febrero tendrá lugar la bienvenida oficial y la inauguración de la Jornada en la sede de la UISG, seguida de la actividad “Walk for Humanity” y una procesión de antorchas con vigilia de oración ecuménica en la Basílica de Santa Maria en Trastevere, presidida por el subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Cardenal Fabio Baggio.

El viernes de febrero tendrá lugar una peregrinación virtual contra la Trata de Personas, conectando a personas en línea de todos los continentes en un recorrido global de oración que incluirá un mensaje del Santo Padre. Habrá una transmisión en directo de 11:00 a 14:00 (CET) en cinco idiomas en el sitio web www.prayagainsttrafficking.net.

El sábado 7 de febrero, coincidiendo con el “Día de la Juventud”, habrá un taller de formación matutino impartido por la profesora Silvia Scarpa y una actividad de sensibilización pública en Piazza Pia, a pocos metros de la plaza de San Pedro.

Finalmente el domingo 8 de febrero, habrá evento final en Plaza de San Pedro, con el rezo del Ángelus a medio día con el Papa León XIV. Después tendrá lugar la celebración eucarística presidida por el cardenal Vincent Nichols, que entre 2009 y 2025 fue arzobispo de Westminster y primado del Reino Unido y Gales y el P. Mario Zanotti en la Basílica de San Pedro .

Un llamado a la acción global

“La trata de personas sigue siendo una profunda herida mundial, que viola la dignidad humana y perturba la paz de nuestras sociedades, especialmente en un mundo desgarrado por los conflictos, las guerras y los desplazamientos forzados”, afirmó la hermana Abby Avelino, coordinadora de la Jornada y de la red Talitha Kum.

En un comunicado de la organización católica, llamó a situar el tema de la paz y la dignidad humana en el centro de la Jornada Mundial de este año. Además, hizo un llamamiento a todas las personas de buena voluntad para “que vayan más allá de la concienciación y se unan en acciones concretas para poner fin a este delito”.

“Nuestro compromiso es acompañar de cerca a las víctimas y los supervivientes, escuchar sus voces y abogar por un cambio sistémico que aborde las causas profundas de la trata y construya un mundo basado en la paz, la justicia y la dignidad para todos”, concluyó.

Los organizadores invitan además a participar a través de las redes sociales, compartiendo el 8 de febrero publicaciones con el hashtag oficial: #PrayAgainstTrafficking.



