La batalla de una buena parte de los vecinos de Callosa de Segura (España) en defensa de la cruz que fue derribada en el año 2018 ha dado su fruto 8 años después.

Según ha podido conocer ACI Prensa en primicia, este martes 3 de febrero de 2026 la cruz ha sido reinstalada en el municipio que pertenece a la Diócesis de Orihuela-Alicante, pastoreada por Mons. José Ignacio Munilla.

La cruz fue erigida en 1941 junto a la Iglesia Arciprestal de San Martín Obispo, en recuerdo de lo 81 vecinos que murieron a manos del Frente Popular durante la Guerra Civil española, entre ellos dos sacerdotes de 29 y 40 años.

La Cruz de Callosa de Segura, en su ubicación original. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz.

En marzo de 2016, Francisco José Maciá, instó el derribo de la cruz invocando la Ley de Memoria Histórica que, aprobada en 2007, contempla la retirada de toda simbología alusiva a la contienda y en especial relativa al bando ganador.

Pese a que en la norma quedan exentos de forma expresa los monumentos pertenecientes a la Iglesia Católica, se decidió el derribo de la cruz alegando que se encontraba instalada sobre suelo público, en la plaza de España, junto a la iglesia de San Martín.

Defensa numantina de la cruz de Callosa

Ante esta iniciativa, muchos vecinos constituyeron la Plataforma en Defensa de la Cruz en defensa del monumento, lo que realizaron con la ayuda letrada de la Fundación Española de Abogados Cristianos y dando muestras de gran sacrificio y amor por el signo cristiano.

Así, durante más de 400 días, los vecinos hicieron guardia junto a la cruz, turnándose de día y de noche para que las autoridades no cometieran lo que entendían como un atropello.

Los vecinos custodiaron la cruz durante 400 días para evitar su retirada. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz.

A finales de enero de 2018, y tras varios intentos fallidos, la plaza de España fue desalojada por medio de la fuerza pública y rodeada de vallas y, de madrugada, los operarios eliminaron la verja de hierro que rodeaba el monumento y cortaron por la base la cruz, que fue cargada en un camión y sacada del lugar.

Operarios retiran de madrugada la cruz de Callosa de su emplazamiento original. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz.

Durante un tiempo, la estructura de mármol blanco de cinco metros de alto y dos toneladas y media de peso fue llevada al Museo del Cáñamo.

Mientras seguían su curso las acciones judiciales, los vecinos siguieron reivindicando la reincorporación de la cruz a su emplazamiento. En ocasiones, colocaron cruces de madera llenas de flores que, de manera sistemática, el gobierno local mandaba retirar.

Policías retiran las cruces de madera instaladas por los vecinos de Callosa de Segura. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz.

La cruz proyectada desde casa de Teresa Agulló

A pesar de las dificultades, los defensores de la cruz encontraron una nueva manera de reivindicarla: proyectar durante la noche una silueta del monumento sobre la fachada de la iglesia.

La proyección se hacía desde la casa de Teresa Agulló, una mujer ya octogenaria que fue sancionada por el Ayuntamiento de forma sistemática con cuantiosas multas alegando que incumplía las ordenanzas municipales.

La silueta de la cruz de Callosa fue proyectada tras su derribo. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz.

Desde entonces, la silueta ha sido proyectada de manera continuada en fechas señaladas, como el día del derribo de la cruz o con motivo de festividades católicas como el día de la Exaltación de la Santa Cruz.

El 23 de marzo de 2023, Teresa Agulló Cayuelas falleció a los 87 años sin dejar de dar la batalla por la cruz. Mons. Munilla, en un mensaje en redes con motivo de su fallecimiento, recordó la cita del Evangelio según San Mateo: “A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos”.

Teresa Agulló, defensora de la Cruz de Callosa de Segura. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz de Callosa de Segura.

Un camino doloroso vivido desde la confianza en el Señor

Toni Illán, presidente de la Plataforma en Defensa de la Cruz celebra en declaraciones a ACI Prensa que la cruz vuelva a las calles de Callosa: “Hoy es un día muy gozoso, muy alegre. Es un momento de profunda emoción y gratitud, de una alegría serena, porque fueron muchos años de lucha, sacrificio y perseverancia”.

“Ha sido un camino largo, doloroso, pero vivido siempre desde la confianza puesta en el Señor”, subraya Illán, que expresa en nombre de los vecinos que “como cristianos, manifestamos que una satisfacción enorme y una paz interior al poder honrar y dar gloria a Jesús, el verdadero sentido y la razón de la cruz”.

“Para nosotros nunca, nunca fue un símbolo de división, sino un signo de amor, de perdón, reconciliación y que así ha sido y que seguirá siendo siempre”, añade.

Una página imborrable de la historia de Callosa

Illán se muestra agradecido en especial con "todas aquellas personas, aquellos custodios de la cruz, aquellos hombres y mujeres valientes que, durante 400 días, velaron incansablemente día y noche, dando un ejemplo admirable de fe, de constancia, de dignidad, a pesar de la incomprensión y la adversidad. Estamos convencidos de que su testimonio permanecerá para siempre como una página imborrable de la historia de Callosa”.

Por otro lado, su agradecimiento también se extiende a quienes de forma anónima "nos sostuvieron en todo momento con sus oraciones, con su cercanía y con su apoyo, cuando humanamente parecía todo perdido. Somos conscientes que sin esa oración constante nada habría sido posible”.

Otro momento de la resistencia de los vecinos contra el derribo de la cruz. Crédito: Plataforma en Defensa de la Cruz

Desde el punto de vista legal, el presidente de la plataforma no quiere olvidar en todo este proceso la ayuda ofrecida por Abogados Cristianos, “que desde el minuto uno, con profesionalidad, valentía, coherencia, defendieron la justicia y la libertad, pues demostrando que la fe también puede y debe estar presente en la vida pública y en la defensa del bien común”.

En declaraciones a ACI Prensa, la presidenta del gabinete jurídico, Polonia Castellanos, celebró la instalación de la cruz de nuevo en su sitio público, pero con matices: “Esta muy bien que ya no esté tirada a la intemperie como estaba con el anterior ayuntamiento del Partido Popular y que tenga un sitio digno. Pero, aun así, la plaza donde ha habido una cruz siempre se merece seguir teniendo una cruz y desde Abogados Cristianos pelearemos para que esa plaza tenga una cruz que nunca se debió quitar”.

Abogados Cristianos ha abierto más de 20 casos de cruces en los últimos años y han logrado paralizar el derribo de las cruces de Bezas, Dueñas y Villarobledo, y lograron la reposición de la Cruz de Belchí. Además de mantener varios litigios en marcha, han elaborado un mapa de cruces derribadas y amenazadas en España.

“La verdad brillará”

Toni Illán, destaca por otro lado que su lema durante este tiempo ha sido "la verdad brillará” y, llegado a este día de alegría, lo reitera: “Reafirmamos que el mal no tiene la última palabra, que aunque se disfrace del pretexto de la mal llamada memoria histórica, la historia, la justicia y la verdad acaban al final imponiéndose, aunque tarden”.

Una vez reinstalada la cruz, "pensamos que se abre una nueva oportunidad para definitivamente cerrar heridas, dejar atrás el rencor y abrir una etapa nueva basada en el respeto, la convivencia y la reconciliación verdadera. La cruz que representa el amor llevado hasta el extremo nos invita precisamente a ello”, enfatiza.

También cabe en este momento de gozo un recuerdo especial para Teresa Agulló "convencido de que desde el cielo estará gozosa y alabando al Señor, viendo que su lucha y su fe no quedaron en vano”.

Por último, el presidente de la plataforma se muestra agradecido con el anterior cura párroco “que con tesón, valentía y fidelidad, que se mantuvo firme en todo momento, especialmente en aquellos momentos más difíciles y también pues al actual cura párroco y al obispado, que en todo momento han buscado buscar la mejor de las soluciones para que la Cruz vuelva a ser honrada, acompañando durante todo este proceso que ha sido de mucha prudencia, de diálogo y sentido pastoral”.