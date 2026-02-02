El Papa León XIV aceptó la renuncia del Cardenal Mario Zenari al cargo de Nuncio Apostólico en Siria, cargo en el que sirvió durante más de 17 años.

Zenari, que cumplió 80 años el 5 de enero, también ha dejado de ser uno de los cardenales electores para un eventual cónclave, tras haber participado en el de mayo de 2025 que eligió a León XIV.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Su renuncia fue anunciada este lunes 2 de febrero por la Oficina de Prensa del Vaticano, y marca el fin de una larga temporada en Damasco, donde se convirtió en un importante interlocutor de la Iglesia.

Nombrado Nuncio en Siria en 2008 por el Papa Benedicto XVI, Zenari vivió el estallido y la escalada de la guerra, así como sus devastadoras consecuencias sobre la población civil, formada por cristianos y musulmanes, que son la mayoría.

Durante su misión, Zenari fue creado cardenal por el Papa Francisco en 2016, una decisión inusual —los nuncios apostólicos suelen ser arzobispos, no cardenales— con la que el Pontífice argentino quiso subrayar la importancia de su presencia en esa tierra azotada por la violencia.

En aquella ocasión, señala Vatican News, el Cardenal Zenari dijo que la decisión de Francisco fue “un gesto de amor hacia la martirizada población siria, pero también un gesto de apoyo a la diplomacia”.

Las más leídas 1 2 3 4 5

De ese modo, añadía, el Papa le “da un valor añadido a esta presencia y a los esfuerzos diplomáticos destinados a resolver la crisis. Me siento animado en mi servicio”.

El Vaticano no ha anunciado aún quién será el sucesor de Zenari como nuevo Nuncio Apostólico en Siria.

¿Quién es el Cardenal Mario Zenari?

Mario Zenari es un cardenal de la Iglesia Católica que ha servido como Nuncio Apostólico en Siria desde 2008 hasta el 2 de febrero de 2026.

Nació el 5 de enero de 1946 en la región del Véneto (Italia). Tiene 80 años.

Obtuvo la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Academia Eclesiástica.

Fue ordenado sacerdote el 5 de julio de 1970. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1980. Durante sus primeros años fue destinado a las nunciaturas de Senegal, Liberia, Colombia, Alemania y Rumanía.

El 15 de junio de 1995 fue nombrado Observador Permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en Viena, así como representante ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la ONUDI y la OSCE.

El 12 de julio de 1999, el Papa San Juan Pablo II lo nombró Nuncio Apostólico en Costa de Marfil y Níger. También se le confió la nunciatura en Burkina Faso. Recibió la consagración episcopal el 24 de julio de 1999. En mayo de 2004 fue trasladado como Nuncio a Sri Lanka y el 30 de diciembre de 2008 fue nombrado Nuncio Apostólico en Siria, cargo que ocupaba hasta ahora.

El Papa Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 19 de noviembre de 2016.