La coordinadora de 40 días por la Vida España, Nayeli Rodríguez, afirma, a pocos días de comenzar la campaña de Cuaresma, que “en las ciudades donde más se ayuna es donde más mujeres se salvan de abortar”.

Así se desprende de la experiencia acumulada a lo largo de los años, tal y como explica en un comunicado este apostolado provida que aspira en esta nueva edición a estar presente en 25 ciudades españolas, incluida Vitoria, donde sus voluntarios obtuvieron una victoria judicial sin precedentes al quedar libres de la acusación de acoso.

En total, en España se realizarán al menos 30 campañas, ya que en Barcelona se realizan tres y en Madrid y Sevilla, dos, de forma simultánea.

En esta Cuaresma 2026, que comenzará el próximo 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, la campaña quiere poner especial énfasis en el ayuno y la oración pública en el entorno de los negocios del aborto que, en España, sólo en procedimientos quirúrgicos, se cobraron la vida de 106.172 personas en el año 2024, últimas cifras disponibles.

En su sitio web, 40 Días por la Vida explica que, si la oración “nos mantiene firmes en el deseo de llevar a cabo la voluntad de Dios”, mediante el sacrificio del ayuno se logra "superar nuestras propias limitaciones con la ayuda de Dios”.

Por ello, además de pedir oraciones por el fin del aborto, "para que todo el Cuerpo Místico de Cristo se congregue en torno a ese mismo objetivo”, los fieles están invitados a ayunar con la convicción de que a quienes lo llevan a cabo “con un espíritu arrepentido nuestro Padre del cielo los escucha y sana nuestras vidas, diócesis, iglesias y naciones”.

Por otor lado, desde la organización provida denuncian que las campañas en España se desarrollan en “un contexto de auténtica eugenesia”, que se constata en cifras: El 95 % de los niños diagnosticados con síndrome de Down son abortados, de tal manera que sólo quedan unas 35.000 personas con trisomía en el par 23 en el país, en contraste con las más de 300.000 de hace 40 años.

Nueva aplicación para coordinar las vigilias

Como novedad organizativa para esta campaña de Cuaresma, 40 días por la vida contará en esta ocasión con una aplicación digital exclusiva, disponible para iOs y Android, que permitirá una mejor coordinación de los más de 6.500 voluntarios.

Para acceder a la App es necesario inscribirse de manera previa en una de las campañas a través de su sitio web

Una campaña que salva vidas

Durante la pasada campaña, realizada casi en su totalidad en octubre de 2025, 40 Días por la Vida contabilizó al menos 166 vidas salvadas de forma directa en abortorios de todo el mundo, a lo que se suma la renuncia de algunos empleados de estos centros y el cierre del mayor negocio abortista del mundo, localizado en Houston (EE.UU.).

A lo largo de su historia, se calcula más de 26.000 vidas rescatadas del aborto, 184 negocios de este tipo clausurados y 275 trabajadores que han abandonado de esta industria.