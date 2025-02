El cofundador de 40 días por la Vida, Shawn Carney, ha liderado la celebración en Barcelona este fin de semana de la octava Convención internacional de voluntarios líderes de su organización, que desde 2007 ha salvado del aborto a más de 25.000 niños.

En ella han participado más de 150 responsables de campañas procedentes de 18 países y se produce con la vista puesta en la campaña de Cuaresma que comenzará el 5 de marzo de 2025, Miércoles de Ceniza.

El congreso contó también con la participación de Mons. José Ignacio Munilla, Obispo de Orihuela-Alicante y el director de Human Life International, Francesco Giordano.

Además, ofrecieron su testimonio la extrabajadora de Planned Parenthood Ramona Treviño y el testimonio de Eneida, una madre que desistió de la idea de abortar a su hijo gracias a la presencia de los voluntarios de 40 Días por la Vida.

En conversación con ACI Prensa, Carney comparte que, en la elección de Barcelona como sede para esta celebración, ha pesado “el crecimiento que ha tenido la campaña en España y su excelente liderazgo” en los últimos años pese a que “nos llevó mucho tiempo despegar aquí”.

Al aumento de lugares donde se realizan cada año campañas de oración en las inmediaciones de los centros abortistas durante el Adviento y la Cuaresma, y el deseo expresado por muchos de desarrollar nuevas campañas, Carney destaca “el gran apoyo de la Iglesia Católica”.

En concreto subraya que en todas las diócesis en las que hay una campaña se cuenta con el respaldo del obispo residencial y que “nunca nos han expulsado de una diócesis”.

Carney no es ajeno a las dificultades en el país, por lo que compromete sus oraciones “para que vuelva a su hermosa y rica herencia católica. España es un país demasiado grande para tolerar algo tan malo como el aborto”.

Por otro lado, hay una razón coyuntural. “Nunca ha habido un mayor impulso al movimiento provida en los EE. UU. que hoy y epseramos que se desborde hacia Europa”, señala Carney, consciente del papel que jugó el debate sobre el aborto en la reelección de Donald Trump.

“Prácticamente la mitad de nuestro país, 26 estados, han prohibido el aborto o han legislado de forma muy restrictiva —detalla el líder provida—. Y un meteorito no ha impactado contra la Tierra. El mundo no se ha acabado porque hayamos dado la vuelta a Roe vs Wade”.

“Así que queremos que los EE. UU. diga a Europa que para ser parte de la civilización occidental” no hace falta apoyar el aborto. En este sentido, Carney añadió que “el futuro parece muy esperanzador. Este es uno de los pocos frentes culturales en los que estamos ganando”.

Respecto de las decisiones de carácter provida decretadas en los primeros días de su segundo mandato, Carney destacó que el presidente Donald Trump “dejó de financiar Planned Parenthood a nivel internacional”, lo que tiene un gran impacto en la América hispana.

No en vano, detalla “es la mayor organización abortista del mundo. Han exportado el aborto, en especial a lugares donde no creen que denban tener hijos como África o Sudamérica”, bajo la marca de Pro Familia”.

Esto contrasta con la percepción sobre la venida de los hijos en países hispanoamericanos donde, señaló “la gente está a favor de la vida y ama la familia”.

Así sucede, explicó, en Colombia y México, donde “los niños y la familia se ven como algo bueno, no como una carga” con independencia de “si tienes suficiente dinero”, porque bajo ese criterio “nadie tendría hijos”.

Sin embargo, Carney lamentó que “sus gobiernos están a favor del aborto”. Pese a todo, señaló: “Soy optimista con el cierre de abortorios en toda Latinoamérica, pero las personas decidirán si 40 Días por la Vida tendrá éxito”.