En un tiempo en el que la “masculinidad tóxica” se ha vuelto un lugar común en el debate público, un congreso internacional a realizarse en México propone una respuesta: formar hombres con una masculinidad virtuosa, para así fortalecer a la familia y sanar las heridas que marcan a la sociedad actual.

“Al día de hoy hay un ataque muy fuerte contra la masculinidad”, alerta Andrés Villaseñor, fundador y director ejecutivo de Fearless, plataforma que organiza retiros, experiencias y el Congreso Fearless, que se realizará en Guadalajara del 17 al 19 de abril de este año. “A todo lo que tiene que ver con masculinidad se le llama tóxico”, agrega, precisando que “es la falta de masculinidad lo que es tóxico”.

“Un hombre no es más tóxico por ser más masculino, al contrario”, subraya.

Fearless, explica Villaseñor, “es un camino para recuperar el corazón del hombre y ponerlo al servicio de Dios a través de los demás”, para así “ser los hombres que las mujeres, la sociedad y, sobre todo, nuestro Señor necesita”.

Un nombre guadalupano

El propio nombre del apostolado echa sus raíces en la fe mariana de México. En oración, abrumado por cómo comenzar esta labor hace casi una década, Andrés comparte que “sentía muy fuerte la presencia de la Virgen de Guadalupe, que me decía ‘no tengas miedo, yo estoy contigo, no tengas miedo’”.

Entonces se le hizo claro el nombre, Fearless: sin miedo, valiente.

Es, señala, “lo que le dijo la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y de paso a todo su pueblo, que somos todos nosotros”, pues es la “reina de México, emperatriz de América, madre de Dios”.

Congreso de talla mundial en tierra de mártires

El Congreso Fearless tendrá como sede el Santuario de los Mártires Mexicanos, dedicado a los católicos que dieron su vida durante la persecución religiosa desatada por el gobierno federal mexicano durante la primera mitad del siglo XX, y que murieron gritando “¡Viva Cristo Rey!”.

Con una capacidad para 12.000 asistentes, el santuario además acogerá a reconocidas personalidades de todo el mundo: entre otros, el psicólogo Jordan Peterson; Christopher West, fundador del Theology of the Body Institute; el futbolista Andrés Iniesta, campeón con España de la Copa del Mundo 2010; y el actor, productor y líder católico Eduardo Verástegui.

Guadalajara, destaca Andrés Villaseñor, es “tierra de mártires”, y lanza la pregunta: “¿quién mejor para enseñarnos a ser hombres que los mártires que dieron la vida por Cristo?”.

“¿Qué mejor manera de iniciar este apostolado de la Iglesia que en un lugar donde el último grito fue ‘¡Viva Cristo Rey!’?”, añade. “A mí me parece espectacular”, agrega, emocionado.

“Oración”, el secreto para tener grandes expositores

Luego, sobre el “secreto” para convocar a las grandes personalidades que participarán como expositores en Fearless, Villaseñor lo comparte: “el secreto es la oración”.

“No es que yo sea el más conectado”, reconoce. Es, confiesa, a sus 36 años alguien ya no tan joven “de Guadalajara que tiene un sueño, y ese sueño Dios ha ido confirmando que no es un sueño mío, es un sueño que Él ha puesto en mi corazón y yo lo he tomado como propio, yo lo he adoptado”.

Fue precisamente cosa de la providencia de Dios encontrarse con muchos de los participantes en distintos eventos, como en el caso de Jordan Peterson, con quien logró hablar al finalizar un evento del psicólogo en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, y lo convenció de sumarse al congreso de Fearless.

“Todo, te lo prometo, ha sido súper providencial”, asegura Villaseñor, que también revela que la organización ha sido “una constante lucha espiritual”, así como “una montaña rusa” de recibir tanto nuevos apoyos y patrocinios como diversos rechazos.

De los importantes ponentes que se han comprometido con Fearless, reitera, “ninguno ha sido porque le hablamos a su manager y nos cobró un dineral, y ya. No ha sido como comprar algo por Amazon, en un clic”, sino que “ha sido mucha oración y mucha lucha”.

La importancia de los padres en la fe de la familia

Villaseñor subraya la importancia que tienen los varones como padres en las familias, y lamenta que parte de la crisis actual tiene su base en que “nosotros no hemos sido los hombres que debemos de ser”.

Por eso, puntualiza, “uno de los objetivos es ser los hombres que Dios soñó, para así tener una sociedad más fuerte, más buena, más santa, que busque el bien mayor, que busque lo bueno, lo bello y lo verdadero, que busque a Dios sobre todas las cosas”.

La fe firme de los padres, evidenciada en su participación en los sacramentos, aumenta la “probabilidad de que los hijos vayan a Misa”, asegura.

El visto bueno de Roma

Ante la inquietud de si el apostolado que encabeza se alineaba con la Iglesia, Andrés decidió recurrir a Roma, con una intención en el corazón: “Si la Iglesia no lo aprueba, si un representante de la Iglesia no lo aprueba, no se va a hacer, porque yo no quiero hacer nada que vaya en contra del plan de la Iglesia”.

Es así que escribió una carta al Papa y fue a Roma. Una vez en el Vaticano, tuvo una audiencia con el Cardenal Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, quien le mostró el beneplácito vaticano y se comprometió a que el Santo Padre les envíe “un mensaje especial para el congreso”.

“Volteo y le digo: ¿puede ser en video? Y nada más se ríe”, recuerda Villaseñor. “Bueno, mira, pedir no empobrece”, añade con una sonrisa el fundador de Fearless.

Un congreso de masculinidad… pero no exclusivo para hombres

El de Fearless, subraya Andrés Villaseñor, “es un congreso de masculinidad para hombres y mujeres”, así como a “familias que quieren centrarse, que quieren unirse, que quieren saber cuál es su propósito”.

También sacerdotes, religiosas y religiosos están invitados, explica: “es realmente para todos, porque la masculinidad nos compete a todos”, y confía en que en el evento más de 10.000 almas “se encuentren con Cristo cara a cara y experimenten su amor misericordioso”.

Porque más allá de la decoración, los grandes consejos de los extraordinarios ponentes, “si Cristo no está en el centro, no estamos haciendo las cosas bien”, advierte.

“Queremos que Cristo sea el centro, y que podamos salir de ahí como hombres nuevos para poder ser mártires, mártires modernos, en lo que nos pida”, asegura, pues “dar la vida por Cristo es morir a uno mismo todos los días, en cosas pequeñas, en lo que nos toca, en donde Él nos ponga”.

Para más información sobre Fearless e inscribirse para el congreso que se realizará en Guadalajara del 17 al 19 de abril, puede ingresar aquí.