Cientos de jóvenes en la conferencia SEEK 2026, celebrada este fin de semana en la Diócesis de Fort Worth, Texas (Estados Unidos), llenaron una sala cavernosa para aprender qué significa ser un hombre formado por “Jesucristo y su Iglesia”.

John Bishop, fundador y director ejecutivo de Forge, una organización que apoya a la familia con un énfasis en la masculinidad, dijo a los jóvenes que “ustedes son mucho más que sus deseos animalistas. Vivan algo más alto por alguien más alto”.

En su charla titulada “Dios creó a los hombres”, Bishop habló de cómo Adán, el primer hombre, cuando “abrió los ojos, nunca había visto a una mujer antes. Ella estaba completamente desnuda”.

“Fue un gran día para Adán. Adán era el Elon Musk del jardín”, dijo Bishop entre oleadas de risas.

Adoptando un tono más serio, Bishop preguntó: “¿Cómo vería Adán a Eva? En su teología del cuerpo, el Papa Juan Pablo II dijo que el cuerpo de Eva era una manifestación de su alma. Eva tenía un cuerpo perfecto, pero cuando Adán vio su cuerpo desnudo, no la codició”.

“Se dio cuenta de quién era ella y de quién era él: hechos para hacerse don el uno al otro”, dijo.

Luego Bishop pasó a lo que ocurrió después: “¿Qué hizo Adán cuando la serpiente entró en el jardín?”, preguntó.

Cientos de jóvenes escuchan la charla de John Bishop sobre masculinidad el 2 de enero de 2026, en la conferencia SEEK en Grapevine, Texas. Crédito: Amira Abuzeid/CNA

“¡Nada! El pecado más común, tóxico y nauseabundo que corre desenfrenado entre los hombres del mundo es que no hacemos ni maldita cosa”.

“Cuando vemos a nuestros hermanos caminar hacia el pecado, nos quedamos de brazos cruzados. Cuando vemos a nuestras hijas salir vestidas con casi nada, no decimos nada. Cuando somos abuelos y vemos que la cultura va por mal camino, miramos fútbol”, dijo.

‘La imagen de Dios vive en un hombre plenamente vivo’

“¡Están llamados a actuar! Puede que estén llenos de dudas… pero quizá sea el momento de dar el primer paso”, amonestó Bishop al grupo.

“La imagen de Dios vive en un hombre plenamente vivo… Estudio tras estudio muestra que cuando un buen hombre actúa y no se guarda nada, cuando sigue a Cristo con todo [lo que es]… cuando se entrega [a Cristo], el efecto de la vida de ese hombre se multiplica más allá de cualquier cosa que podamos comprender”, afirmó.

Patricio Parra, estudiante de segundo año en la Universidad Texas A&M, dijo a CNA —agencia en inglés de EWTN News— que le gustó la charla de Bishop porque él y sus amigos han notado cómo “la sociedad dice que es tóxico ser masculino”.

Parra contó que un periodista del New York Times le preguntó a él y a sus amigos después de la charla por qué su generación de hombres estaba tan comprometida con la fe.

“Hay un anhelo de que los hombres quieran volver a ser hombres. Como sociedad, vemos modelos masculinos en YouTube, pero están deformados. Últimamente no hay muchos buenos modelos masculinos que seguir”, le dijo.

“Parra dijo que lo que más le impactó de la charla de Bishop fue la idea de que Adán vio la belleza física de Eva como inseparable de su belleza interior y reconoció su dignidad.

“Tenemos que esforzarnos por ser tan masculinos como eso”, dijo Parra.

Señaló que se tomó muy en serio tres consejos que Bishop dio a los hombres presentes.

Primero: “No hay gloria sin la cruz, ni santidad sin sufrimiento; así que sufran un poco. Hagan que su cuerpo pase por cosas difíciles. Todo lo que suframos ahora dará fruto para otros, incluidos nuestros hijos algún día, que querrán imitarnos”, recordó Parra.

Luego, Parra dijo que Bishop aconsejó a los jóvenes invertir en amistades sólidas y masculinas, donde se animen mutuamente hacia la santidad.

Por último, Bishop dijo a sus oyentes que fueran como San José, quien, después de Adán, fue “uno de los hombres más varoniles de la Escritura”. “José nunca dijo una palabra. Solo sabemos lo que hizo. Deberíamos hacer lo mismo: callar y actuar”, dijo Parra.

Parra mostró un gesto con la mano que él y sus amigos de Texas A&M inventaron para acompañar las palabras “¡Cállate y actúa!”. Hizo el gesto de cerrar una cremallera sobre su boca y luego la letra “A” con los dedos.

“¡No solo hables de invitar a salir a una chica; hazlo! ¡No solo pienses en el seminario; ve y hazlo!”, dijo con entusiasmo.

