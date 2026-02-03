Las ex clarisas cismáticas de Belorado buscan convento ante el inminente desahucio del Monasterio de Belorado y las dificultades para permanecer en el de Orduña en el futuro, dado que hay otro procedimiento para expulsarlas en curso.

El próximo 10 de febrero, el grupo de exreligiosas católicas tendrá que abandonar el monasterio de Santa Clara de Belorado, en la provincia de Burgos, por mandato judicial confirmado, tras desestimarse las apelaciones planteadas por el grupo cismático.

Ante esta situación han puesto en marcha un sitio web en el que piden ayuda para encontrar otro lugar donde continuar la aventura fuera de la Iglesia Católica que iniciaron el 13 de mayo de 2024 al publicar un manifiesto sedevacantista y ponerse bajo la autoridad de un falso obispo excomulgado.

En su petición de ayuda afirman que “atraviesan uno de los momentos más difíciles y dramáticos de su historia” y que buscan “una casa, un antiguo convento o cualquier espacio que pueda transformarse en un nuevo hogar comunitario”.

En concreto, realizan un llamamiento de colaboración a “particulares, instituciones o propietarios que puedan donar, ceder o vender a bajo coste” donde puedan instalarse las ocho integrantes que quedan de las diez que fueron excomulgadas, tras el abandono de dos de ellas.

A su llamamiento, han respondido algunas personas ofreciendo “una casona antigua que me gustaría vender o alquilar”, “una vivienda de buen tamaño en un pueblo de Toledo”, una “parcela con huerto y frutales” de 700 metros cuadrados o “una casa con 12 habitaciones".

Al llamamiento también ha respondido con una oferta que tal vez no encaja con sus pretensiones: “Puedo ofrecerles la acogida en una nueva Diócesis y gestionar el perdón de la Iglesia y el levantamiento de la excomunión, si reflexionan, disciernen y deciden. Por supuesto bajo la más absoluta discreción y lejos del ruido mediático”.

Una persona que se identifica como Sor Clara, añade: “Con gran dolor y consternación, sigo orando por vosotras. Una clarisa”.