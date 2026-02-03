Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro y experto en Doctrina Social de la Iglesia, analizó los principales desafíos que enfrentará Laura Fernández, presidenta electa de Costa Rica, tras su victoria en las elecciones del pasado 1 de febrero.

Con el 96,87 % de las actas escrutadas hasta las 12:00 p.m. del 2 de febrero, Fernández, candidata del partido Pueblo Soberano, obtuvo 1.191.727 votos (48,30 %), superando el umbral legal del 40 %, lo que descarta la necesidad de una segunda vuelta electoral.

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

En entrevista con EWTN Noticias, Calvo señaló que uno de los factores determinantes del triunfo fue la alta aprobación del presidente saliente, Rodrigo Chaves, quien logró transferir a Fernández, candidata del partido de gobierno Pueblo Soberano, “una buena parte de ese nivel de aprobación”.

Ese apoyo también se reflejó en la conformación de la Asamblea Legislativa. De los 57 diputados, Pueblo Soberano obtuvo 31 escaños, Liberación Nacional 17, el Frente Amplio 7, mientras que los dos restantes se distribuyeron entre la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana.

Según el analista, este resultado otorga al oficialismo “una mayoría simple con la cual aprobar o lograr la aprobación de una importante cantidad de proyectos”. Este escenario contrasta con el inicio del gobierno de Rodrigo Chaves, que contó con solo ocho diputados durante su administración, lo que dificultó la aprobación de varias iniciativas legislativas.

Retos para el nuevo gobierno

Las más leídas 1 2 3 4 5

No obstante, Calvo advirtió que la nueva administración enfrentará desafíos significativos, como lo es el tema de seguridad. “Hay un importante problema de crimen organizado que en Costa Rica ha venido creciendo en los últimos años y que se ha traducido en un incremento significativo de la tasa de homicidios en el país”, agregó.

De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Costa Rica cerró 2025 con 873 homicidios, de los cuales el 78 % fueron cometidos con armas de fuego, según informó el director interino de la institución, Michael Soto Rojas, el pasado 5 de enero.

A este panorama se suma el elevado costo de vida. Calvo subrayó que Costa Rica “es un país bastante caro para vivir”. Indicó que esta situación impacta de manera particular a la clase media, la cual se siente cada vez “más estrujada, una clase media con niveles importantes de presión para mantener su nivel de vida”.

Otro elemento que genera expectativa es la propuesta de Fernández de avanzar hacia una eventual “Tercera República”. En conferencia de prensa el 2 de febrero, la presidenta electa describió que el país será “una república de diálogo, de paz, de tolerancia a la diferencia”, la cual deberá “dar un paso adelante, modernizarse, trascender para que Costa Rica no se quede atrás con el resto de los países de la región que avanzan a toda velocidad”.

Sin embargo, Calvo advirtió que el planteamiento de una “Tercera República” podría implicar un proceso de una nueva constitución. Este planteamiento, indicó Calvo, “no deja de generar sorpresa, preocupación también por lo que puede significar una constituyente”.

Desde la perspectiva provida, Calvo consideró que “se presenta un panorama positivo” debido a la postura pública de la presidenta electa a favor de la defensa de la vida.

No obstante, advirtió que, en el nuevo mapa legislativo, partidos como el Frente Amplio, de orientación más izquierdista, se consolidan como una fuerza política relevante, mientras que otras agrupaciones asociadas a agendas provida quedaron sin representación parlamentaria.

Esto, dijo, representa “nuevos retos también para quienes, por supuesto, queremos que se proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

Por su parte, los obispos de Costa Rica señalaron que las nuevas autoridades tendrán el “desafío de unir al país, sanar divisiones y promover un clima de diálogo, respeto y búsqueda sincera del bien común”.

En un comunicado difundido este 2 de febrero, la Conferencia Episcopal de Costa Rica exhortó a quienes asumirán cargos públicos a ejercer su responsabilidad de “servir a toda la nación, en su diversidad de opiniones, sensibilidades y realidades sociales”.