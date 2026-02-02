Laura Fernández, del partido oficialista Pueblo Soberano, es la ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica celebradas este domingo 1 de febrero. Es católica y provida, y ha señalado además que su proyecto político dará continuidad a la línea de gobierno del actual presidente, Rodrigo Chaves.

Con el 96,87 % de las actas escrutadas hasta las 12:00 p.m. de este 2 de febrero, Fernández ha obtenido 1.191.727 votos (48,30 %). Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional, tiene con 825.041 votos (33,44 %) y, en tercer lugar, se encuentra Claudia Vanessa Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana con 119.700 votos (4,85 %).

Recibe las principales noticias de ACI Prensa por WhatsApp y Telegram Cada vez es más difícil ver noticias católicas en las redes sociales. Suscríbete a nuestros canales gratuitos hoy: WhatsApp Telegram

Al superar el umbral del 40 % requerido por la legislación electoral, no será necesaria una segunda vuelta.

Además de la presidencia, este domingo se eligieron los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Pueblo Soberano obtuvo 31 escaños, consiguiendo así la mayoría en el órgano que aprueba las leyes. El Partido Liberación Nacional tendrá 17, Frente Amplio 7, y los dos restantes se repartieron entre Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Unidad Social Cristiana.

Formación académica

Fernández estudió en el centro educativo Santa Catalina de Sena, institución católica de las Hermanas Dominicas, y posteriormente en el Colegio Los Ángeles, también dominico.

Las más leídas 1 2 3 4 5

Según el sitio web del partido Pueblo Soberano, Fernández es especialista en Políticas Públicas y Gobernabilidad Democrática. En el gobierno de Rodrigo Chaves se desempeñó como ministra de Planificación Nacional y Política Económica, del 2022 al 2025 y en simultaneo, fue ministra de la Presidencia del 2024 al 2025.

Una presidenta católica

En su primera conferencia de prensa tras la elección, este 2 de febrero, Fernández agradeció “a Dios y al pueblo de Costa Rica” por el resultado de las elecciones. “Deposito mi confianza en Dios, que sé, nos va a acompañar en cada día y en cada minuto del próximo gobierno”, agregó.

Consultada sobre su relación con la Iglesia Católica y una eventual política conservadora, aseguró que su gobierno será de “total libertad”. Si bien señaló que es “católica, respetuosa y viviente, ferviente de las tradiciones del catolicismo” señaló que en su equipo de trabajo se integrará sin discriminación.

Dijo que buscará personas que impulsen “una gran cruzada por la dignidad humana nacional, de una gran cruzada por el amor al prójimo, de una gran cruzada por la justicia social, por el rescate de los valores y de la familia”.

Su fe ha sido pública y reiterada: el día de las elecciones asistió a Misa en la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, templo en donde se resguarda la imagen del mismo nombre, patrona de Costa Rica. En una publicación en redes sociales afirmó que “oré por todos los costarricenses, por esta Patria amada, por lo que está por venir”.

Esta mañana asistí a misa en la Basílica de Los Ángeles y oré por todos los costarricenses, por esta Patria amada, por lo que está por venir.



Y como siempre, recibí el apoyo y el cariño de cientos de personas presentes. Vamos a continuar haciendo grande a Costa Rica. Que… pic.twitter.com/bCN0PmRvQ6 — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) February 1, 2026

Política provida

Fernández se ha expresado públicamente al respecto en diversas ocasiones. En el programa El Octavo Mandamiento, el 4 de agosto de 2025, declaró estar “en contra del aborto; yo creo en la vida desde su concepción hasta la muerte natural”.

En esta materia, una de las polémicas más relevantes del gobierno de Rodrigo Chaves fue la modificación de las normas sobre el aborto terapéutico, que el país tenía desde 2019, cuando el entonces presidente Carlos Alvarado estableció una norma técnica que regulaba los supuestos en los que una mujer podía acceder a este procedimiento.

El 15 de octubre de 2025, Rodrigo Chaves derogó dicha norma técnica y la sustituyó por un nuevo reglamento que restringe el procedimiento únicamente a los casos en que la vida de la madre esté en peligro inminente.

Chaves calificó que la medida de su antecesor “tenía hoyos” y reafirmó que la nueva cumple un compromiso real para “proteger la vida de la madre y del no nacido”.

Tras la derogación, Fernández afirmó estar “enormemente satisfecha porque se logró derogar la anterior que tenía portillos (vacíos legales n.d.r.) indebidos donde se ponía en riesgo la vida de los niños no nacidos”.

Políticas públicas al servicio de la familia

En su plan de gobierno presentado el 17 de octubre de 2025, Fernández establece cinco principios orientadores que inciden en todas las líneas de acción. Uno de ellos es “la vida, la familia y los valores que nos definen como nación”.

El documento garantiza que cada política pública será “diseñadas y planificadas en función de proteger la vida, a nuestras familias”.

Su propuesta de gobierno contempla otros cuatro objetivos generales, que a su vez se traducen en 523 objetivos específicos o acciones puntuales y concretas a realizar durante su administración.

Seguridad y proyecto de cárcel de máxima seguridad

Uno de los desafíos centrales de su administración será el combate al crimen organizado, que, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se ha asentado en Costa Rica por su posición estratégica como ruta.

En su discurso del 2 de febrero, Fernández anunció mayor asignación presupuestaria a los cuerpos policiales, así como una agenda legislativa para endurecer el Código Penal, el Código Procesal Penal Juvenil y las normas sobre ejecución de penas.

Por otro lado, Fernández dijo estar “altamente comprometida con que la cárcel de máxima seguridad sea una realidad en Costa Rica”, al señalar que es necesario cortar la conexión del crimen organizado con el exterior desde las prisiones.

Añadió que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien reiteró su disposición a colaborar con Costa Rica en este proyecto y otros en materia de seguridad.

Obispos de Costa Rica felicitan a Laura Fernández

La Conferencia Episcopal de Costa Rica expresó en un comunicado este 2 de febrero, su felicitación a la Laura Fernández Delgado, así como a los diputados electos.

“Reconocemos, en este momento, no sólo la culminación de un proceso electoral, sino el inicio de una tarea exigente y de gran responsabilidad: servir a toda la nación, en su diversidad de opiniones, sensibilidades y realidades sociales”, señalaron los obispos.

Indicaron que quienes asumirán próximamente sus cargos, tendrán “el desafío de unir al país, sanar divisiones y promover un clima de diálogo, respeto y búsqueda sincera del bien”.

Los obispos se comprometieron con su acompañamiento espiritual y de oración, al tiempo que pidieron a Dios que “ilumine con sabiduría, prudencia y fortaleza, para que sus decisiones estén siempre orientadas a la justicia, la paz y la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad”.