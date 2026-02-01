Estas son algunas de las fechas más destacadas del calendario litúrgico para el mes de febrero de 2026. Están incluidas las fiestas de santos conocidos, así como otras festividades importantes.

2 de febrero

Fiesta de la Presentación del Señor

«Fiesta de la Presentación del Señor, llamada Hypapante [“encuentro”] por los griegos: Cuarenta días después de Navidad, Jesús fue conducido al Templo por María y José, y lo que podía aparecer como cumplimiento de la ley mosaica era realmente su encuentro con el pueblo creyente y gozoso, manifestándose como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel» (Martirologio Romano). Durante la presentación de Jesús en el templo se produjo el encuentro con el anciano Simeón y la profetisa Ana.

Virgen de la Candelaria

La advocación mariana de la ‘Virgen de la Candelaria’ o ‘Nuestra Señora de la Candelaria’ tuvo su origen en las islas Canarias, Tenerife (España). Según la tradición, en 1392, dos personas del lugar encontraron una imagen de la Virgen María cuando pastoreaban su rebaño cerca de la orilla del mar. La imagen está hecha de madera y presenta a la Virgen María portando una vela en la mano izquierda mientras sostiene a Jesús niño con el brazo derecho. El niño, por su parte, sostiene un pajarito con las manos. Siglos después, la devoción se había extendido por España y América. Los devotos celebran a la Madre de Dios portando velas o candelas encendidas, simbolizando la luz que viene de Cristo.

5 de febrero

Memoria de Santa Águeda, virgen y mártir

«Memoria de Santa Águeda, virgen y mártir, que en Catania, ciudad de Sicilia, siendo aún joven, en medio de la persecución mantuvo su cuerpo incontaminado y su fe íntegra en el martirio, dando testimonio en favor de Cristo Señor (c. 251)» (Martirologio Romano).

6 de febrero

Memoria de San Pablo Miki y compañeros

«Memoria de los santos Pablo Miki y compañeros, mártires, en Nagasaki, en Japón. Declarada una persecución contra los cristianos, ocho presbíteros o religiosos de la Compañía de Jesús o de la Orden de los Hermanos Menores, procedentes de Europa o nacidos en Japón, junto con diecisiete laicos, fueron apresados, duramente maltratados y, finalmente, condenados a muerte. Todos, incluso los adolescentes, por ser cristianos fueron clavados en cruces, manifestando su alegría por haber merecido morir como murió Cristo (1597)» (Martirologio Romano).

8 de febrero

Santa Josefina Bakhita

«Santa Josefina Bakhita, virgen, nacida en la región de Darfur, en Sudán, que siendo aún niña fue raptada y vendida en diversos mercados africanos de esclavos, sufriendo dura cautividad, pero al obtener la libertad abrazó la fe cristiana e ingresó en el Instituto de la Hijas de la Caridad (Canosianas), pasando el resto de su vida en Schio, cerca de Vicenza, entregada a Cristo y al servicio de los demás (1947)» (Martirologio Romano).

10 de febrero

San José Sanchez del Rio

San José Luís Sánchez del Río fue un niño mexicano que entregó la vida en el martirio durante la persecución religiosa de la segunda década del siglo XX en México. Nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán. Desde pequeño dio muestras de fervor religioso y compromiso con el catolicismo de su país que se encontraba bajo la amenaza del anticlericalismo. Laicos, presbíteros y religiosos decidieron levantarse en armas en defensa de la fe en Jesucristo y José, a pesar de su corta edad, formó parte de la milicia ‘cristera’. Fue capturado, torturado y asesinado por odio a la fe.

11 de febrero

Nuestra Señora de Lourdes

«Memoria de la Bienaventurada Virgen María de Lourdes. Cuatro años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen se apareció en repetidas ocasiones a la humilde joven santa María Bernarda Soubirous en los montes Pirineos, junto al río Gave, en la gruta de Massabielle, de la población de Lourdes, y desde entonces aquel lugar es frecuentado por muchos cristianos, que acuden devotamente a rezar» (Martirologio Romano).

14 de febrero

San Cirilo y San Metodio

«Memoria de los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, hermanos nacidos en Tesalónica, que fueron enviados a Moravia por el obispo Focio de Constantinopla para predicar la fe cristiana, y allí inventaron signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un viaje que hicieron a Roma, Cirilo, que antes se llamaba Constantino, enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor en este día. Metodio, constituido obispo de Sirmium por el papa Adriano II, evangelizó toda la región de Panonia, y en todas las dificultades que tuvo que soportar fue siempre ayudado por los Pontífices Romanos, recibiendo finalmente el premio por sus trabajos en la ciudad de Velehrad, en Moravia, el día seis de abril (869 y 885)» (Martirologio Romano).

San Valentín

San Valentín, obispo y mártir, patrono de los enamorados, nació en el año 175 (a veces se consigna el año 197) en la ciudad de Terni, a unos cien kilómetros de Roma. Allí yacen sus restos debajo de uno de los altares laterales de la Basílica que lleva su nombre. La Iglesia celebraba universalmente a San Valentín cada 14 de febrero hasta que, en 1969, se modificó el Calendario Litúrgico. Su memoria fue retirada de este, aunque el santo permanece mencionado en el Martirologio, razón por la que su culto local está permitido y su memoria se sigue celebrando en muchísimos lugares.

18 de febrero

Miércoles de Ceniza

Primer día del tiempo litúrgico de la Cuaresma. Durante los 40 días que dura la Cuaresma, los fieles se preparan para la Semana Santa a través del ayuno, la oración y la limosna. En las celebraciones litúrgicas el sacerdote impone las cenizas en la frente de los fieles como símbolo del llamado de la Iglesia a la conversión y el arrepentimiento: "Recuerda que polvo eres y al polvo volverás" y "Conviértete y cree en el Evangelio".

20 de febrero

San Francisco y Santa Jacinta Marto

Cada 20 de febrero, la Iglesia Católica celebra a los hermanos San Francisco y Santa Jacinta Marto, dos de los pastorcitos videntes de Fátima. Ambos nacieron en Aljustrel, cerca de la localidad de Fátima (Portugal). Francisco y Jacinta, junto con su prima Lucia, recibieron de la Virgen un mensaje especial para toda la humanidad: un llamado a la conversión que haría posible la paz. Las apariciones de la Virgen de Fátima ocurrieron del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917.

22 de febrero

I Domingo de Cuaresma

Primer domingo del tiempo de preparación para la Semana Santa. El Evangelio presenta el episodio de las tentaciones en el desierto, en el que Jesús, habiéndose retirado por cuarenta días a hacer ayuno y a orar, rechaza las tentaciones de Satanás y vence al mal (ver el Evangelio del día: Mateo 4, 1-11).

Algo que debes saber:

Este 22 de febrero no se celebrará la Cátedra de San Pedro como es habitual en esa fecha debido a la supremacía del domingo, día del Señor, sobre cualquier fiesta relativa a los santos. Puede que en algunos lugares se celebre en la víspera o en otro día apropiado, dada la importancia de la fecha.