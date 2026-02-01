Durante el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV ofreció a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro una profunda reflexión sobre el Evangelio de las Bienaventuranzas, que definió como las “luces que el Señor enciende en la penumbra de la historia, revelando el proyecto de salvación que el Padre realiza a través del Hijo, con la potencia del Espíritu Santo”.

El Pontífice recordó que “en el monte, Cristo entrega a los discípulos la ley nueva, escrita en los corazones, no más sobre la piedra”, y destacó que esta ley divina “renueva nuestra vida y la hace buena, incluso cuando al mundo parece fracasada y miserable”.

León XIV subrayó que “solo Dios puede llamar verdaderamente bienaventurados a los pobres y a los afligidos, porque Él es el bien supremo que se da a todos con amor infinito”.

De este modo, aseguró que únicamente en Dios “los mansos, los misericordiosos y los puros de corazón encuentran alegría”. Sobre los perseguidos y los que sufren injusticias, el Papa afirmó: “En la persecución, Dios es fuente de redención; en la mentira, es ancla de verdad”.

El Santo Padre también reflexionó sobre el carácter paradójico de las Bienaventuranzas, sobre todo, a los ojos de “quienes creen que Dios es diferente de como Cristo lo revela”.

“Quien espera que los poderosos siempre dominen la tierra se sorprende con las palabras del Señor. Quien piense que la felicidad pertenece a los ricos podría creer que Jesús es un iluso”, aseveró.

“Es así como Jesús ilumina el sentido de la historia: no la escrita por los vencedores, sino la que Dios realiza salvando a los oprimidos”, afirmó León XIV.

Citando a su predecesor, el Papa Francisco, señaló que a “los profesionales del ilusionismo” no hay que seguirlos, porque “son incapaces de darnos esperanza”. En este sentido, señaló que “Dios, en cambio, dona esta esperanza, ante todo, a quienes el mundo descarta como desesperados”.

"Las Bienaventuranzas se convierten para nosotros en una prueba sobre la felicidad"

El Papa concluyó su catequesis invitando a los fieles a reflexionar sobre la verdadera felicidad: “Las Bienaventuranzas se convierten para nosotros en una prueba sobre la felicidad, y nos llevan a preguntarnos si la consideramos una conquista que se compra o un don que se comparte; si la depositamos en objetos que se consumen o en relaciones que nos acompañan”.

“Es a causa de Cristo y gracias a Él —añadió— que la amargura de las pruebas se transforma en la alegría de los redimidos: Jesús no habla de una consolación lejana, sino de una gracia constante que nos sostiene siempre, sobre todo en la hora de la aflicción”.



